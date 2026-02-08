1.返事をしてくれた

新しい環境になじめていなかったり、人に馴れていない猫、特に保護されたばかりだったりすると、近づくだけで「シャーッ」と威嚇されてしまうことは珍しくありません。声をかけても鋭い眼差しで見つめ返されるだけ。心が折れそうになってしまいますね。

そんな猫が「シャーッ」ではなく「ニャーン」と返してくれた瞬間は、天にも昇る気持ちになることでしょう。優しく語りかけているうちに、飼い主さんの愛情はきっと伝わるはずです。名前も覚えて、呼んだときに返事をしてくれるかもしれませんよ。鳴くだけでなく、しっぽの先を小さく振って応えてくれることもあります。

2.甘えてくれた

威嚇されることがなくなり、猫の方から近づいてきてくれる瞬間も嬉しいものです。飼い主さんにスリスリしてきたら、猫も愛情表現をしてくれています。撫でてあげると、喉をゴロゴロと鳴らして喜んでくれるかもしれません。

猫が近づいてきたときにしっぽをぴんと立てていたら、それも飼い主さんへの「大好き」の気持ちの表れです。

3.リラックスした姿を見せてくれた

それまで、いつでもすぐに逃げられるような体勢でいた猫が、無防備な姿をさらしてくれたら飼い主さんとしては、喜びでいっぱいになりますね。リラックスできているんだなあと、安心します。

体を伸ばして横になったり、仰向けになってお腹を見せてくれることも。猫がリラックスした姿を見せられるのは、飼い主さんのことを信頼しているからです。この人は危険ではないと判断し、心を許してくれたといえるでしょう。

ただし、ヘソ天の格好をしていても、お腹を触られるのは苦手という猫もいるので気をつけてくださいね。

4.膝に乗ってくれた

警戒心の強かった猫が、自分から寄ってきて、膝に乗ってくれたら、こんな嬉しいことはありませんね。飼い主さんの猫への愛情が報われる瞬間です。

作業中だったとしても、手を止めないわけにはいきません。思わずぎゅーっと抱きしめたくなってしまうかもれませんが、そこはぐっとこらえて、そっと撫でてあげるくらいにしておきましょう。

せっかく心を許してくれたので、猫のペースに合わせてあげてくださいね。さらに絆が深まれば、抱っこを許してくれる日も来るかもしれません。

まとめ

猫が飼い主さんに対して、心を開いてくれるような仕草が見られたら、お互いの絆が深まりつつあります。猫に対する愛情が報われたようで嬉しいですね。無理をせず、猫のペースに合わせながら、信頼関係を築いていきましょう。

猫によっては、性格的にあまり甘える素振りを見せない子もいますが、自分なりの愛情表現をしてくれていることもあります。そんなサインを見逃さないようにしてあげたいですね。