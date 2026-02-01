プレミアリーグ 25/26の第25節 アーセナルとサンダーランドの試合が、2月8日00:00にエミレーツ・スタジアムにて行われた。

アーセナルはレアンドロ・トロサール（MF）、ガブリエルジェズス（FW）、チュクノンソー・マドゥエケ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサンダーランドはブライアン・ブロビー（FW）、チェムスディネ・タルビ（FW）、エンゾ・ルフェー（MF）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。42分に試合が動く。アーセナルのレアンドロ・トロサール（MF）のアシストからマルティン・スビメンディ（MF）がゴールを決めてアーセナルが先制。

ここで前半が終了。1-0とアーセナルがリードしてハーフタイムを迎えた。

60分、アーセナルは同時に2人を交代。チュクノンソー・マドゥエケ（FW）、ガブリエルジェズス（FW）に代わりガブリエル・マルチネリ（FW）、ビクトル・ギェケレシュ（FW）がピッチに入る。

64分、サンダーランドが選手交代を行う。チェムスディネ・タルビ（FW）からロメイン・ムンドレ（MF）に交代した。

その直後の66分アーセナルが追加点。カイ・ハーバーツ（FW）のアシストからビクトル・ギェケレシュ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

67分、アーセナルは同時に2人を交代。リッカルド・カラフィオーリ（DF）、カイ・ハーバーツ（FW）に代わりピエロ・インカピエ（DF）、エベレチ・エゼ（FW）がピッチに入る。

71分、サンダーランドが選手交代を行う。ノア・サディキ（MF）からルシャレル・ヘールトロイダ（DF）に交代した。

85分、サンダーランドは同時に2人を交代。ブライアン・ブロビー（FW）、トライ・ヒューム（DF）に代わりウィルソン・イシドール（FW）、ニルソン・アングロ（FW）がピッチに入る。

89分、アーセナルが選手交代を行う。レアンドロ・トロサール（MF）に代わりクリスティアン・ノアゴール（MF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

後半終了間際の90+4分アーセナルが追加点。ガブリエル・マルチネリ（FW）のアシストからビクトル・ギェケレシュ（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

以降は試合は動かず、アーセナルが3-0で勝利した。

なお、アーセナルは26分にウィリアム・サリバ（DF）に、またサンダーランドは39分にムアマドゥ・ディアラ（MF）、40分にブライアン・ブロビー（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-08 02:10:14 更新