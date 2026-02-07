開会式に世界が感動

ミラノ・コルティナ五輪の開会式が6日（日本時間7日）、ミラノのジュゼッペ・メアッツァ競技場（通称サンシーロ）を中心に行われた。日の丸の小旗だけでなく、開催地イタリアの小旗も持って行進する日本人選手が発見され、日本人の垣根を越え、世界中から絶賛が相次いでいる。

イタリア語のつづりでは日本は「GIAPPONE」となり、34番目の入場。日の丸だけでなくイタリア国旗の小旗を持っている選手がおり、日本のネット上で大きな話題に。「これは日本人として本当に誇らしい」「日の丸とともにイタリア国旗を持って入場する日本選手団。…こういうトコ、大好き」「日本選手団って偉いなあ、日本国旗と一緒にイタリア国旗も振るんだ」などの声が上がった。

さらに、五輪公式Xも開催国への礼儀を重んじる日本の行進画像を投稿。イタリアなど世界各国から絶賛の言葉が相次いだ。

「日本とイタリアの国旗を持った唯一の国だった！ ありがとう」

「日本のエレガンス」

「彼らはイタリアの国旗も持っている 愛してるよ友よ」

「自国の国旗とともに開催国の国旗も振る日本はとてもステキ」

今大会は異例の広域開催で、競技会場はミラノ、コルティナダンペッツォ、バルテリーナ、バルディフィエメの4つのエリアに分散。聖火台は、ミラノ中心部の「平和の門」とコルティナダンペッツォの「ディボーナ広場」に設置された。日本は過去最多18個のメダルを獲得した22年北京大会を上回るメダルを目指す。



（THE ANSWER編集部）