わんちゃんと暮らすため、たくさん勉強して犬の資格まで取得した飼い主さん。これでわんちゃんとの生活も安泰…と思いきや。次々と起こる予想外の出来事。そんな日々と向き合う飼い主さんの姿には、「ママの愛情と覚悟に尊敬」「この子は良いママに出会えて幸せですね」と感動の声が寄せられ、再生回数84万回を突破することとなりました。

コロッケくんのため、たくさんの資格を取得した飼い主さん

Instagramアカウント『コロッケの飼い主ゴールデンレトリバー2歳』にある日投稿されたわんちゃんと飼い主さんの軌跡に、感動の声が集まっています。その投稿に綴られていたのは、ゴールデンレトリバーのコロッケくんと飼い主さんのこれまでの成長記録。飼い主さんは、コロッケくんが生まれたとブリーダーさんから連絡が来た時、涙が出るほど嬉しい気持ちになったのだそう。

飼い主さんはコロッケくんと一緒に暮らすため、引っ越しをしたり、トリマーやトレーナー、犬の管理栄養士の資格を取るほどコロッケくんと会えることを楽しみにしていたのでした。

これだけお迎えする準備を整えたのだから、きっとコロッケくんと飼い主さんは何不自由なく幸せに暮らせる…そう思ったものの、コロッケくんと一緒に暮らし始めた飼い主さんは、予想もしなかった出来事を次々に体験することになったのでした。

なかなか思ったようにはいかなくて…

たくさんの資格を取得して、わんちゃんの勉強をしてきた飼い主さん。始めの頃は、学校で学んだことを活かしてコロッケくんと楽しく生活していたそう。しかし、コロッケくんが大きくなるにつれて、教科書通りの知識だけでは上手くいかなくなってきたといいます。飼い主さんはアザだらけになり、コロッケくんも1日中鳴いて暴れることが増えてしまったのだとか。

お互いが辛い思いをしないようにたくさんの知識を学んできたはずが、それを活かしきれないことに、飼い主さんは歯がゆい気持ちを抱くこととなったのでした。

努力を続ける飼い主さんにエールの声続々！

そんな悔しい思いをした飼い主さんは、「このままじゃだめだ」と、わんちゃんについてもう一度学び直すことに。訓練士さんにおうちに来てもらい、コロッケくんの特性に合ったトレーニングを教えてもらったり、トレーニングの学校にもう一度通い始めたり。そして、コロッケくんが生後5ヶ月になると、サークルを外せるほどトレーニングの成果が出たのだそう。

そんな経験を経て、飼い主さんはコロッケくんがおじいちゃんになってもちゃんと介護できるよう、これからもたくさんのことをコロッケくんと一緒に学んでいこうと決意したのでした。

投稿には、「傷だらけになっても真剣に向き合ってきた姿にうるうるしちゃいました」「コロッケくん、愛されて本当に幸せですね」「信用、信頼、愛がいっぱい溢れた投稿に涙が出ました」と感動の声が寄せられることに。

Instagramアカウント『コロッケの飼い主ゴールデンレトリバー2歳』では、そんな頑張り屋さんなコロッケくんと飼い主さんの、愛情に溢れた日々の光景が投稿されています。

