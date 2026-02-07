『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』『ジュマンジ』シリーズのカレン・ギランが、ドウェイン・ジョンソンや『ジョン・ウィック』製作陣がプロデュースする超自然スリラー映画『ブラスフェマス（原題：Blasphemous）』に出演することがわかった。米が報じている。

本作は、ホラー映画の金字塔『エクソシスト』（1973）と『トレーニング デイ』（2001）を融合させたような作品と称されている。タイトルの「ブラスフェマス（Blasphemous）」とは、“神聖なるものの冒涜”という意味だ。

新米司祭と敬虔な指導者という2人の聖職者が、悪魔に取り憑かれた若い女性を安全な場所へ運び、悪魔祓いを行う。ところが、彼女が予期せず脱出したことで地獄が解き放たれてしまい、2人の命は危険にさらされ、信仰は究極の試練に直面する──。

ギランが演じるのは、悪魔に取り憑かれた若い女性役。新米司祭役には『ハンガー・ゲーム』『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ』シリーズのジョシュ・ハッチャーソン、敬虔な指導者役は『ジェミニマン』（2019）『トゥモロー・ワールド』（2006）などのクライヴ・オーウェンが起用された。

監督・脚本は、リブート版『ヘル・レイザー』（2022）『ステファニー 死体と暮らす少女』（2017）などの脚本家ルーク・ピオトロフスキで、本作で監督デビューを飾る。この脚本は、ハリウッドの優れた未製作脚本が掲載される「ブラックリスト」2023年版に選出されていた。

プロデューサーにはカレン・ギランが名を連ねたほか、『ジョン・ウィック』シリーズのベイジル・イヴァニク＆エリカ・リー、製作会社Seven Bucks Productionsからドウェイン・ジョンソン、ダニー・ガルシア、ハイラム・ガルシアほか豪華メンバーが集結。ギランとジョンソンは『ジュマンジ』シリーズに続いてのタッグとなる。

元ソニー・ピクチャーズ幹部であるプロデューサーのスコット・ストラウスは、本作を「プロデューサー陣が過去に読んだ中で最高クラスの脚本のひとつ」と絶賛。「鋭い会話、魅力的なキャラクター、そして強力なアイデアを兼ね備えた唯一無二のジャンル作品です」と述べている。

映画『ブラスフェマス（原題：Blasphemous）』の撮影は2026年8月にニューヨークで開始予定。公開スケジュールは未定。

