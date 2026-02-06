250c並のフレームに451ccエンジンを搭載

カワサキモータースジャパンは、新型モデル「Ninja 500」を2026年2月28日に発売します。カワサキがNinja 250やNinja 400で牽引してきたライトスポーツクラスに、新たな一台が加わります。

「LIGHT, FUN, EASY」をコンセプトに掲げ開発されたNinja 500は、パワフルさと扱いやすさ、そして洗練されたスタイリングを両立させた新世代のNinjaです。日常の移動から週末のツーリングまで、幅広いライダーが気負わずスポーティな走りを楽しめるよう設計されており、爽快感あふれるライディングを提供します。

【画像】超かっこい！ これがカワサキ新型「Ninja500」です！ 画像で見る（30枚以上）

心臓部には、全回転域で優れた出力特性を持つ排気量451ccの水冷4ストローク並列2気筒エンジンが搭載されています。このエンジンは「Ninja 400」をベースとしており、排気量を53cc拡大することで最高出力は35kW(48PS)から39kW(53PS)へと向上しました。

排気量増加に伴い、バランサーシャフトの再設計やクラッチ容量の拡大、スプリングレートの最適化も実施されています。特に低中回転域のトルクが増加したことで、日常で多用する回転域での力強いレスポンスと扱いやすさを実現し、低速域からの力強い加速と高回転域までスムーズに伸びる爽快なパワーを両立させています。

車体には、250ccクラスをベースに設計された軽量でスリムなトレリスフレームを採用。高い剛性と耐久性を備えながら、俊敏なハンドリングが生み出す軽やかなライディングフィールに貢献。スーパースポーツスタイルのショートホイールベースとロングスイングアームのシャーシレイアウトも、Ninjaらしさを際立たせる要素の一つです。

また、フロント・リアサスペンションは、拡大した排気量と重量に合わせて最適化が図られており、ブレーキングや加速時のピッチングを適切に抑制します。

Ninja 500のスタイリングは、一目でNinjaと分かるシャープでアグレッシブなデザインが特徴です。フロントからリアへ流れるように重なり合うレイヤーデザインのボディワークは新鮮なイメージを強調し、ボリューム感のあるカウルが優れたウインドプロテクション性能を確保します。

ヘッドライトにはNinja ZX-6Rなどと同形状のコンパクトなプロジェクター／リフレクターハイブリッドタイプが採用され、エキサイティングな印象と高級感をもたらしています。

実用面も追求されており、ハンドル位置を高めに、ステップ位置をわずかに前寄りに設定することで、リラックスしたライディングポジションを実現しました。シートには乗り心地に優れた低反発ウレタンを使用しています。

メーターには、カワサキオリジナルのフォントを用いたバースタイルのタコメーターとハイコントラストフルLCDインストゥルメントが採用され、走行時の視認性を高めています。

さらに、スマートフォンアプリ「RIDEOLOGY THE APP MOTORCYCLE」との接続機能も搭載し、ナビ機能や音声コマンドの利用、着信通知の表示などが可能です。

Ninja 500のカラーリングはメタリックフラットスパークブラック×メタリックスパークブラックの単色展開で、価格（消費税込）は89万1000円です。

ライトスポーツクラスに新たな躍動をもたらすこの一台は、ライダーの「走る悦び」を呼び覚ますことでしょう。