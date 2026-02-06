予選首位で決勝「めちゃくちゃ凄いことになりそう」の声も

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ビッグエアは5日（日本時間6日）、予選が行われ、荻原大翔（20＝TOKIOインカラミ）がトップの合計178.50点で7日（同8日）の決勝へ進出した。鮮烈なインパクトに五輪の公式SNSも脚光を浴びせた。

凄まじい回転だ。荻原は試技1回目でスイッチバックサイド1980（5回転半）を決め、90.50点をマーク。2回目も88.00点を記録し、合計178.50点で堂々のトップに立った。

本番で見事に決めた大技に、五輪公式も注目。インスタグラムに「ヒロト・オギワラが簡単そうに飛ぶ！（100点）」の文面でスロー映像付きで投稿。驚きをもって称えていた。さらに国際スキー連盟のスノーボード専門Xも「ヒロト・オギワラがやってのけるのは、ある程度予想できたよね…」と記した。

海外ファンからも「えぐい」「今回のオリンピック、めちゃくちゃ凄いことになりそう」「ブート（ジャンプの助走）が小さすぎる。なんで？」などと驚きの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）