2026年2月6日（現地時間）よりミラノ・コルティナで開幕となる2026冬季オリンピック。2024年のパリ開催閉会式に登場したトム・クルーズが開幕式にも登場するのではないかとの噂が浮上していたが、会期中にクルーズが開催地周辺に滞在する予定はないとのことだ。

パリオリンピック閉幕式会場のスタッド・ド・フランス屋上から下降する豪快なパフォーマンスを披露した後、「次のミッションも楽しみにしていますよ！」としていたため、今回の冬季オリンピックでも何らかの形で出演があるのではとの見立てがあった。

『ミッション：インポッシブル／デッドレコニング PART ONE』のロケ地にローマやヴェネツィアが選ばれるほど、クルーズにとってはイタリアは縁深い土地でもある。一部報道によるとクルーズは、アルペンスキー、ボブスレー、リュージュ、カーリング競技が開催される豪華リゾート地コルティナ・ダンペッツォ郊外の高級宿泊施設を借りていたという。

しかし、2月4日（現地時間）にはアメリカ・ロサンゼルスで外出しているところがキャッチされた。このことから、開会式に登場する可能性は極めて低いようだ。米は、クルーズがオリンピック期間中にイタリアに滞在する予定はないと伝えている。

ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック ではレジェンド・ラッパーのスヌープ・ドッグが聖火ランナー兼特別特派員を務めるほか、シンガーのアッシャーや『スパイダーマン』シリーズのマリサ・トメイらがミラノで開催されたイベントに出席。世界的ディーヴァのマライア・キャリーが開会式のヘッドライナーの一人としてすでに現地入りしている。

