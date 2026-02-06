SixTONES 6周年アニバーサリーに水を差す…フジ『ぽかぽか』企画にファン怒り

心理テスト企画

６人組アイドルグループ『SixTONES』が、１月22日放送のお昼の生放送番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）に出演。この日、CDデビュー６周年を迎えた彼らは怒涛の電波ジャックを実施し、朝の情報番組を皮切りに各局のテレビ・ラジオ番組に複数登場していた。そんな中、『ぽかぽか』の企画をめぐっては、SixTONESファンの間で批判的な感想が相次いでいたという。

メンバーの人数とグループ名にちなんで、「６」という数字にこだわってきたSixTONES。今年はデビュー６周年のアニバーサリーイヤーとなり、１月21日に初のベストアルバム『MILESixTONES -Best Tracks-』をリリースした。

デビュー記念日の当日は、情報番組『THE TIME,』（TBS系）をはじめ、『めざましテレビ』（フジ系）、『ZIP!』（日本テレビ系）などに６人揃って出演。その後、お昼の生放送『ぽかぽか』のスタジオにも緊急参戦した。

同番組では″メンバーの絆″を診断する「なかよ心理テスト」という企画が行われ、心理テストを考えたという心理アナリスト・亜門虹彦氏もスタジオに駆けつけた。これは、SixTONESの本当の関係性を探るため、出題された心理テストに本人たちが答えるというもの。

第１問の内容は「（自分の）誕生日にメンバーがそれぞれ異なる箱の色に入ったプレゼントをくれました。黄色の箱と青色の箱は誰からのプレゼントだと思いますか？」で、各々が黄色、青色に当てはまるメンバーをフリップで回答した。

すると、森本慎太郎（28）は郄地優吾（年齢非公開）を黄色に、松村北斗（30）を青色の箱に指定。選んだ理由については「（郄地は）ちゃんとバラエティでのトークを想定するので、自分のメンバーカラーの色の箱を渡してくる」「北斗はなんか青でしたね」と、ほぼ直感で選んだことを明かしていた。

亜門氏いわく、この問題でわかるのは「メンバーとの相性の良し悪し」。黄色は「相性がいいと感じているメンバー」で、青色は「相性が微妙だと感じているメンバー」になるんだとか。

「青は冷静さを表していて、一緒にいてもあんまり楽しくない……」と解説が入ったところ、SixTONESの面々はついつい苦笑い。番組MCのハライチ・岩井勇気（39）が「松村くん、２票入ってるね」と結果を確認した時には、京本大我（31）が「６周年でこんな企画……」とボヤいてしまい、郄地は「もうちょい優しいやつがよかったな」と、こぼしていた。

続く不快な｢問題｣

「第２問は『メンバーへの心の開き度』を示す深層心理テストだそうで、『心の開き度30％』と指摘された田中樹（30）はハライチ・澤部佑（39）に『心を開けてないのかもな―』と言われ、『うーん……』と納得していないような表情を見せていました。一方、『心の開き度60％』と診断されたジェシー（29）は『大正解です』と亜門氏を持ち上げるような発言も。最後の問題では『大きな信頼を寄せているメンバー』または『全く信頼していないメンバー』が判明したのですが、心理テストの終盤は田中らが浮かない顔になっていたんです」（芸能ライター）

前述の通り、この日はSixTONESの６周年記念日だ。そのためファンは、

〈『ぽかぽか』の心理テストが不愉快すぎた。せっかくのお祝いの日なのに、なんで楽しくない内容にしたの？〉

〈『大きな信頼を寄せている』『全く信頼していない』という究極の２択で、みんな顔が引きつってた。おふざけでも気分が悪い〉

〈『ぽかぽか』の心理テストは笑えもしないし、不快感しかなかった！ フジテレビは時代遅れ〉

〈SixTONESが出るから楽しみにしてたのに、『ぽかぽか』の心理テストが何これ？ って内容だった。樹の悲しそうな顔、きょも（京本の愛称）の怒っているような顔が気になって、悲しくなった。大事な日なのに……〉

と、辛らつな意見が続出していたのだった。

「１月19日放送の『しゃべくり007』（日テレ系）には、SixTONESがお世話になった″伝説の振付師″ことサンチェ氏がサプライズ出演。サンチェ氏が６人へメッセージを送った際、ジェシーが涙ぐむほど感激する場面もありました。SNS上のファンも大いに盛り上がっていた印象です。対照的に、今回の『ぽかぽか』はせっかくの６周年記念日に水を差すような番組となってしまいました」（前出・同）

次にSixTONESが全員でフジテレビのバラエティに出る時は、ファンが楽しめるような内容になっていることを願いたい。