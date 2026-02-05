息子さんが自分の部屋で寝る準備をすると、すかさず猫さんが布団に上がってきて一緒に寝る姿が尊すぎると話題になっています。投稿には「ハクちゃんの重い愛w」「二人とも本当に仲良しさん」「大きくなってもハクちゃんかわいいなぁ」などのコメントが寄せられました。

【動画：お兄ちゃんの部屋にやってきたネコ→寝る準備をすると…愛おしくてたまらない『いつもの光景』】

出待ちならぬ「寝待ち」

YouTubeチャンネル『猫のあお & ハク・シネマ』に投稿されたのは、息子さんと一緒に寝ることが大好きな白茶ぶちの「ハク」くん。この日、息子さんが部屋で過ごしていたところ、ハクくんがなにやら要求があるような表情で部屋へ入ってきたといいます。

いつものルーティンへ

ハクくんが部屋へ入ってきたときは、一緒に寝たいという”合図”なんだとか。こうなったら、すぐさま息子さんは布団へ入り、一緒に寝る体勢を整えます。

寝る体勢が整うと、ハクくんは間髪入れずに布団の上へ登ってきたのだそう。そして、息子さんの手をめがけて頭をスリスリと押し付けます。有り余るパワーに次男さんも圧倒されるほどだったとか。

一度座って落ち着いたあとは、寝る体勢を取ります。お腹の辺りへ登っていき、なにやらもぞもぞ。「どっこらしょ」という声が聞こえそうな様子で腰を下ろし、落ち着いたのだそう。

その後ろ姿からは、大好きな息子さんの横で添い寝ができて、満足そうな雰囲気がにじみ出ています。

就寝時間になったら息子さんの部屋へ行き、添い寝の要求をするハクくん。まるで子どものように一緒に寝たがるなんて、微笑ましい行動です。

息子さんへの愛が溢れているハクくん

また別の日の投稿を見てみると、この日も息子さんの布団の上で寝ているハクくん。ですが、この投稿では息子さんが呼ぶたびにハクくんは「サイレントニャー」を連発。

この鳴き方は、強い甘えや特別な愛情表現と言われていて、ハクくんが次男さんのことをどれだけ大好きなのかよく分かります。

この投稿には「息子さんうらやましいなぁ」「息子さんと一緒にいたいハクちゃん。かわいい♡」「阿吽の呼吸で寝る体勢を整えるのかわいい」「息子さんラブの重い愛w」「ハクちゃんイケメン」などのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル『猫のあお & ハク・シネマ』では、同居猫の「あお」くんとの日常や、二匹の保護された当初の動画などを見ることができます。

ハクくん、ご家族のみなさま、この度はご協力ありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「猫のあお & ハク・シネマ」さま

執筆：蒔田あき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。