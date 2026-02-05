

新体制発表記者会見 岡山県美作市入田

チーム創設25周年を迎えるサッカー女子なでしこリーグの岡山湯郷ベルが新体制を発表し、今シーズンの躍進を誓いました。

（岡山湯郷ベル／和多田充寿 新監督）

「優勝するチームであるために妥協せずいろいろなことをブラッシュアップしていくためにスローガンに『改革』をあげさせてもらった」

新体制発表会見が美作市で開かれました。今シーズンはJリーグ・ヴィッセル神戸などでプレーした和多田充寿監督が新たに就任し、若手を中心に11人の選手が加入しました。

女子サッカーのアマチュアリーグの最高峰なでしこリーグ1部で昨シーズン12チーム中6位だったベル。チーム創設25周年の節目を迎え大切にするのは「街との共存」です。

（岡山湯郷ベル／高橋寿輝 GM）

「街の方々にいい影響を与えられる人間性が非常に重要になる。人間力を最優先に（新戦力を）獲得した。このリーグのてっぺんを目指して頑張っていく」

リーグ開幕戦は3月14日、ベルのホーム初戦は3月22日で美作ラグビー・サッカー場で市原と戦います。