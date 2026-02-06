都内で“ゲレンデ体験”！？ 冬季五輪ムードを先取りできるポップアップイベントに行ってきた

まるでゲレンデ！？ 全身で楽しむVRスキー体験

2026年 TCL 冬季オリンピック ポップアップイベント（東京） イベント概要



開催期間：2026年2月6日（金）〜2月8日（日）

営業時間：11:00〜21:00 ※営業時間は予告なく変更となる場合があります

会場：東京ミッドタウン日比谷 アトリウム1F （東京都千代田区有楽町1-1-2）

入場料：無料



[PR企画：TCL × ライブドアニュース]

いよいよ開幕した「ミラノ・コルティナ 2026 冬季オリンピック」。いちはやく五輪気分を味わいたい人は必見！東京・日比谷で、「現地レベル」の興奮を体感できる体験型イベントが開催されています。手掛けたのは、ミラノ・コルティナ2026オリンピック・パラリンピック冬季競技大会のワールドワイド・パートナーである家電メーカー「TCL」。会場では、VR技術を活用した臨場感あふれるスキー競技体験をはじめ、今大会の公式マスコット「ティナ」「ミロ」の巨大フィギュア展示など、注目コンテンツを入場無料で楽しめます。会場内でまず目に入ったのが、TCLの大画面テレビを使ったスキー競技の体験コーナーです。VRゴーグルをつけて、スキーの競技コースを再現したステージを滑ることができます。実際に体験してみると、視界いっぱいに広がる雪山の映像と、スピード感のある展開に、思わず体が前のめりになります。足元はその場にいるはずなのに、頭の中はすっかりゲレンデ。「ちょっとした体験」くらいの気持ちで挑むと、いい意味で裏切られます。周囲からも、「思ったより"滑ってる感"ある！」「普通に楽しいんだけど」といった声が上がっており、体験を終えた人たちの表情もどこか満足そうでした。会場でひときわ存在感を放っていたのが、ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックの公式マスコットの巨大フィギュア。「ティナ（Tina）」と「ミロ（Milo）」は、仲良しのオコジョ姉弟。通り過ぎる人々も思わず足を止め、愛らしいマスコットたちの姿をシャッターにおさめていました。隣のエリアには、自分の写真をその場でマグネットにできるコーナーも。特別フレームを使ったオンリーワンの写真マグネットは無料で持ち帰ることができます。会場内のコンテンツをひと通り体験し、SNS投稿をした来場者が挑戦できるのが高さ約2.5メートルを誇る“東京最大級”の巨大ガチャガチャ。見上げるほどのサイズ感に、「これ、本当に回すやつ？」と思わず二度見してしまいます。ガチャガチャをまわすと、ここでしか手に入らない限定ノベルティがゲットできます。「ティナ」と「ミロ」のキーホルダーや、選手たちのイラストシールなど、冬季オリンピック気分が盛り上がること間違いなし。会場には、TCLの最新家電を実際に体感できるエリアも用意されています。冬季五輪を自宅で観戦するうえで気になるのは、やはり大画面のテレビ。今回展示されていた「98Q7C 4K量子ドットMini LEDテレビ」は、98インチという巨大サイズ。圧倒的な迫力はもちろん、「肉眼で見るより美しいのでは？」と思うほどの雪の白さや、オリンピック選手たちのなめらかな動きが再現されていました。そのほかにも、日本の住環境に最適化したAI節電エアコンや、スリムボディの大容量冷蔵庫など、TCLの最新家電がずらり。実際に間近で見て触れられるので、ガジェット好きにとっては、つい足を止めてしまうエリアと言えそうです。「最先端の技術が詰まったTCLの大画面テレビは、五輪観戦でこそ強みを発揮する」と語るのはTCLマーケティング部次長の白 天石氏。「会場に足を運んで、コントラストや映像表現、音響面まで含めたこだわりを、ぜひ体感してほしい」と力を込めます。さらに、昨年TCLのブランドアンバサダーに就任したスノーボード男子ハーフパイプの平野歩夢選手についても言及。「日本から遠く離れたイタリアの地で、今まさに世界へ挑戦している。このイベントを通して、平野選手への応援の気持ちを届けたい」とエールを送りました。冬季五輪が始まったこのタイミングで、気軽に五輪の空気に触れられるのが、このポップアップイベントの魅力。入場無料で立ち寄れるので、この週末、ふらっと五輪気分を味わいに行ってみてはいかがでしょうか。