『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』は、特別な経歴や夢がなかった“普通の就活生”である著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分に合った就活メソッドを築き上げ、食品大手を含む22社から内定を獲得した実体験をもとにした、どんな学生でも内定に近づく一冊です。「自己PRで話せることがない」「インターンに参加していない」といった就活に不安を抱く学生と、そっと背中を押したい保護者に読んでほしい就活戦略が満載です。今回は、「内定ゼロ＝仕事ができない人」とささやかれている説について著者である「就活マン」こと藤井氏が特別に書き下ろした記事をお届けします。

内定ゼロ＝仕事ができない人とは限らない

内定が思うように取れない人の多くは、「自分は仕事ができないのでは？」「能力が足りないのでは？」と考えてしまいがちです。ただ、実際に多くの就活生や社会人を見てきて感じるのは、就活で評価されなかった理由が、そのまま能力不足を意味するケースはそれほど多くないということです。

就活は、限られた時間の中で、決められた質問に対して、分かりやすく答えられるかどうかが重視されます。結論から話す、エピソードを簡潔にまとめる、企業が求める人物像に沿って話す。こうした「就活向けの型」にハマる力が評価されやすい仕組みになっています。

一方で、考えすぎてしまう人や、自分の言葉で丁寧に説明しようとする人ほど、就活では不利になることもあります。それは能力が低いからではなく、評価される場のルールと相性が合わなかっただけの場合も多いのです。

社会人になると評価軸がガラッと変わる

社会人になると、評価の基準は大きく変わります。面接での受け答えよりも、日々の仕事の積み重ねや、周囲との関わり方が重視されるようになります。

例えば、分からないことを放置せずに確認できるか、地味な作業でも丁寧にやり切れるか、ミスを次に活かせるか。こうした行動は、短時間の面接では見えにくいものですが、職場では確実に評価されます。

就活でうまくいかなかった人ほど、実はこうした部分を大切にする傾向があります。派手なアピールは苦手でも、真面目に考え、コツコツ積み上げる。社会人になると、その姿勢が徐々に評価につながっていくのです。

だからこそ就活で苦戦した人が後から伸びる

このように考えると、就活で苦戦した経験は、必ずしもマイナスではありません。むしろ、社会人として評価される土台を持っている人も多いのです。

就活で一度つまずいた人は、「どうすれば評価されるのか」を人一倍考えます。その試行錯誤が、仕事に向き合う姿勢や改善意識につながり、結果として後から伸びていくケースがあります。

もちろん、すべての人が当てはまるわけではありません。ただ、「就活でうまくいかなかった＝社会人としても通用しない」と短絡的に考える必要はないでしょう。

就活の結果は、あくまでその時点での評価にすぎません。これから社会人として何を積み上げていくのか、一度自分の行動に目を向けてみると、見える景色は変わってくるはずです。

（本記事は『ありのままの自分で、内定につながる 脇役さんの就活攻略書』に関連する書き下ろしです）