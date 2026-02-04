豊島心桜のデジタル写真集が発売！60分長尺動画でダイナマイト”わがままボディ”堪能できるバージョンも

豊島心桜、大迫力“わがままボディ”が動画でも！「週プレ グラジャパ！」初の動画単品販売を含む『大迫力“わがままボディ”ーFINALー』発売

2月2日（月）、豊島心桜のデジタル写真集『大迫力“わがままボディ”ーFINALー』が、公式ECサイト「週プレ グラジャパ！」および各主要電子書店で発売された。あわせて「週プレ グラジャパ！」限定で、動画作品『動く！ 大迫力“わがままボディ”-FINAL-』の販売もスタート。「デジタル写真集」「動画単品」「デジタル写真集＋動画セット」の３形態で展開されている。

豊島心桜 © 栗山秀作／集英社

デジタル写真集は、バリ島で撮影された「2026年カレンダーブック」の未公開アザーカットで構成。南国のリゾートを舞台に、彼女の代名詞である“わがままボディ”を凝縮した、まさに集大成といえる一冊だ。

豊島心桜 © 栗山秀作／集英社

注目の動画版は、「グラジャパ！」初となる単品販売を実施。カレンダー撮影の舞台裏や未公開シーンをたっぷり詰め込んだ、60分に及ぶ長尺の豪華仕様となっている。

豊島心桜 © 栗山秀作／集英社

さらに「週プレ グラジャパ！」では、写真集と動画を一度に楽しめるお得なセット版も用意。静止画と動画の両面から、豊島心桜の多彩な魅力を堪能してほしい。

豊島心桜 © 栗山秀作／集英社

【プロフィール】

豊島心桜

2003年9月25日生まれ 新潟県出身

身長167cm

特技＝クラシックバレエ

○情報番組『めざましテレビ』（フジテレビ系）のイマドキガールを卒業後、俳優業にも意欲的に取り組む。１st写真集『心桜ばかり』（集英社）が絶賛発売中！ラジオ『オレたちゴチャ・まぜっ！～集まれヤンヤン～』（MBSラジオ、毎週土曜25：30 ～）のヤンヤンガールズ17期メンバーとして出演中。

公式Instagram【@cocorotoyoshima】

公式X【@CocoroToyoshima】