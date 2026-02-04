乃木坂46の元メンバーでタレントの高山一実（31）が、最新のオフショット動画を披露。「え！？」「一瞬誰かわかんなかったよ」など、ファンから驚きのコメントが寄せられている。

【映像】驚きの声が寄せられた高山一実最新ショット（動画あり）

高山は2011年、乃木坂46の一期生オーディションに合格し、2021年まで約10年間にわたりアイドルとして活躍。2024年7月には知的エンタメ集団「QuizKnock」のふくらPとの結婚を発表していたが、2025年12月にはわずか1年半で離婚したことを報告していた。

2026年1月26日には、離婚発表後初めてInstagramを更新し、雪の中ショッピングを楽しむプライベートショットを公開していた。

最新ショットに驚きの声

2月3日の投稿では、楽器やアンプに囲まれたシチュエーションで撮影に臨むオフショット動画を公開。この投稿にファンからは「ずーさん、イメージ違う」「アンニュイすぎて一瞬分かんなかった！けど笑顔がかずみんだ」「ええっ？？イメチェン！大人の魅力」など、驚きの声が数多く寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）