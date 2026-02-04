全日本空輸（ANA）は、ANAマイレージクラブの国内線特典航空券を、通常より少ないマイル数で交換できる「今週のトクたびマイル」の、2月14日から20日まで搭乗分の対象路線を発表した。

予約期間は2月4日から10日まで。対象路線と片道あたりの必要マイル数は以下の通り。

・3,000マイル

東京/羽田〜秋田・八丈島・富山・大阪/伊丹線、東京/成田〜名古屋/中部線、大阪/伊丹〜熊本線、札幌/千歳〜稚内線、沖縄/那覇〜石垣線、石垣〜宮古線

・4,000マイル

東京/羽田〜稚内・大館能代・岡山・米子・萩石見・徳島・松山・高知・大分・熊本線、大阪/伊丹〜青森・秋田線、大阪/関西〜沖縄/那覇線、名古屋/中部〜函館・長崎線、札幌/千歳〜小松・仙台線、沖縄/那覇〜松山線

・5,000マイル

大阪/関西〜石垣線、札幌/千歳〜福岡線

・6,500マイル

東京/羽田〜石垣線

「今週のトクたびマイル」は、通常は1区間6,000マイルから交換できる国内線特典航空券を、3,000マイルから交換できるキャンペーン。キャンペーンで発券した航空券は予約便に限り有効で、予約変更は対象搭乗期間内かつ同一区間にのみ可能。払い戻し時には3,000マイルの手数料が必要となる。