SNSで大人気『パペットスンスン』とコラボ！　丸大食品「ひとくちカルパス」がセブンで先行販売

丸大食品の「ひとくちカルパス」がSNSで人気のキャラクターコンテンツ『パペットスンスン』とコラボし、スンスンたちがパッケージを彩る限定商品を全国のセブン‐イレブンで2月上旬から先行発売する。4月上旬からは、全国のスーパーマーケットなどでも販売する予定。

クセになる癒し系コンテンツ！ SNSで話題の『パペットスンスン』

『パペットスンスン』は、主人公のスンスンとその仲間たちが繰り広げる、シュールで温かい日常を描いたSNS発のキャラクターコンテンツ。パペットの国・トゥーホックに住む6才の男の子スンスンと親友のノンノンやおじいちゃんのゾンゾンとの日常の出来事をムービーやイラストにしてSNSで発表していて、YouTubeチャンネルの登録者数は65.5万人（※2026年1月現在）にものぼる人気ユーチューバーだ。

青いもけもけのスンスンは、パンが好きで、口癖は「ふわぁ」。白いノンノンは、東北弁のような訛りで喋るのが特徴（彼らが住んでいるのはトゥーホック……）。帽子と眼鏡がトレードマークのゾンゾンは、孫想いの優しいおじいちゃんだ。

どの作品も派手なアクションがあるわけではなく、日常のささいな出来事を切り取った場面で、クスリと笑えるようなシュールさと、独特のユーモアがある。スンスンたちのふわふわした質感や優しい話し方、思いやりのあふれる考え方に癒やされるというファンも多い。

そして今回は、そんな人気のスンスンたちが「ひとくちカルパス」のパッケージに登場することが決まった。

スンスン、ノンノン、ズンズンが登場するパッケージは5種類！

「ひとくちカルパス」は、おつまみやおやつにぴったりな、スパイスをほど良くきかせたドライソーセージ。食べやすい一口サイズにカットしているので、そのまま手軽に食べられる。

コラボパッケージはスンスンが「ひとくちカルパス」を持っている姿や、ノンノン、ゾンゾンとの組み合わせなどがかわいい5種類のデザイン。パッケージを並べると「HITOKUCHI CALPAS」の文字がつながるデザインになっている。少しずつ食べたい時に便利なチャック付きのパッケージだ。

コラボパッケージ5種

ちなみに、先日は角界にファンがひとり増えたことが話題に。青森県出身で、元大相撲力士の桐山親方（宝富士）がノンノンのぬいぐるみに似ている、というXの一般ユーザーによるポストが2026年1月3日にあった。それを桐山親方本人が知って、訛りも含めてノンノンに愛着が沸いたというポストが「宝富士引退相撲事務局」の公式Xから1月4日に投稿され、バズったのだ。初場所で「宝富士引退桐山襲名披露大相撲」のチケットを手売りしている桐山親方が、ノンノンのグッズと一緒に写っている写真をXで見ることができ、かなり気に入っている様子が伺える。

そんなスンスンたちの動画を観て癒されながら、ひとくちカルパスをつまんでみては。

【画像】スンスン、ノンノン、ゾンゾンと一緒におやつタイム！ 「ひとくちカルパス」パッケージ5種（6枚）