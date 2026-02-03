プレミアリーグ 25/26の第24節 サンダーランドとバーンリーの試合が、2月3日05:00にスタジアム・オブ・ライトにて行われた。

サンダーランドはブライアン・ブロビー（FW）、チェムスディネ・タルビ（FW）、エンゾ・ルフェー（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバーンリーはライル・フォスター（FW）、ジェイドン・アンソニー（FW）、マーカス・エドワーズ（FW）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の9分に試合が動く。バーンリーの選手によるオウンゴールによりサンダーランドが先制。

さらに32分サンダーランドが追加点。ノルディ・ムキエレ（DF）のアシストからムアマドゥ・ディアラ（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とサンダーランドがリードしてハーフタイムを迎えた。

バーンリーは後半の頭から選手交代。アクセル・トゥアンゼベ（DF）からジョシュ・ローレント（MF）に交代した。

63分、バーンリーは同時に2人を交代。フロレンティーノ・ルイス（MF）、ライル・フォスター（FW）に代わりジアン・フレミング（MF）、アルマンド・ブロヤ（FW）がピッチに入る。

69分、バーンリーが選手交代を行う。マーカス・エドワーズ（FW）からルム・チャウナ（FW）に交代した。

72分サンダーランドが追加点。レイニルド・マンダバ（DF）のアシストからチェムスディネ・タルビ（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、サンダーランドが3-0で勝利した。

なお、サンダーランドは67分にトライ・ヒューム（DF）に、またバーンリーは45分にレスリー・ウゴチュク（MF）、67分にマルティン・ドゥブラフカ（GK）、70分にジェイドン・アンソニー（FW）、90+1分にカイル・ウォーカー（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

