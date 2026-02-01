「10代の頃と比べて、自分では変わった感じはしないんですけど、表情が大人っぽくなったと言われることはありますね。成長したことでいうと、コーヒーが飲めるようになりました！ ブラックはギリギリですけど（笑）」

グラビアデビュー13年のレジェンド・星名美津は5月に30歳という節目を迎えるが、今後については「グラビアは続けていきたい」と話す。

「いまは自分が何をしたいかより、どういう自分を見せたら皆さんに喜んでもらえるのかを考えています。なので、応援してくださる方がいる限りは頑張りたいです。デビュー当時から応援してくれている方もいますし、最近はSNSで知ってくれる若い方が来てくれることもあるんですよ。年下の方が来ると、お姉さんになったんだなと実感しますね」

ほしなみづき

29歳 1996年5月14日生まれ 埼玉県出身 T164・B92 W64 H88 2012年に「週刊プレイボーイ」でグラビアデビュー。現在までに27枚のDVDをリリースするなどグラビア界の最前線で活躍を続けている。そのほか最新情報は、公式X（@hoshina_mizuki）、公式Instagram（@hoshina_mizuki）にて

写真・熊谷 貫

スタイリスト・大橋みずな

ヘアメイク・新井祐美子