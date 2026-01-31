ÅÁÀâ¤Î¸µ¥°¥é¥É¥ë¡¦¾®ºåÍ³²Â¤¬·ãÇò¡£¡ÖÍÌ¾½÷ÀÀê¤¤»Õ¤ËÀöÇ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²áµî¡×¤È¡ÖÀÀÜÂÔ¤Î°Ç¡×
Âç¸æ½ê·ÝÇ½¿Í¤ÎÉÔ¾Í»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡ÖÀÀÜÂÔ¡×ÌäÂê¤À¤¬¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤Ï·è¤·¤Æ²áµî¤ÎÏÃ¤Ç¤â¡¢·ÝÇ½³¦¤À¤±¤Î°Ç¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¸ÀÍÕ¹ª¤ß¤Ë¿Í¤ò»ÙÇÛ¤·¡¢½÷À¤ò¡ÈÇä¤ë¡ÉÀê¤¤»Õ¤ä¡¢¥®¥ã¥é°û¤ß½÷»Ò¤ò°¶Àû¤¹¤ë¥¢¥Æ¥ó¥À¡¼¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤É¡¢À¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ°·¤¦¹½Â¤¤Ï¤¤¤Þ¤â·Á¤òÊÑ¤¨¤ÆÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀöÇ¾¤µ¤ì¤¿¸µ¥°¥é¥É¥ë¤Î¹ðÇò¤È¡¢ÀÀÜÂÔ¥Ð¥Ö¥ë¤ÎÆâ¾ð¤òÃÎ¤ë´Ø·¸¼Ô¤Î¾Ú¸À¤«¤é¡¢ÎáÏÂ¤ÎÆüËÜ¤Ë»Ä¤ëÏÄ¤ó¤À¸½¼Â¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£
¢¡¥°¥é¥É¥ë¤òÀöÇ¾¤·¤Æ¸ÀÍÕ¹ª¤ß¤Ë¡ÈÇä¤Ã¤¿¡ÉÀê¤¤»Õ
¥°¥é¥Ó¥¢Á´À¹¤Î¡Ç00Ç¯Âå¡¢170cm¤ÎÄ¹¿È¤ÈÄ¹¤¤µÓ¡¢°¦¤¯¤ë¤·¤¤¾Ð´é¤ÇÄºÅÀ¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤ï¤º¤«5Ç¯¤Ç·ÝÇ½³¦¤òµî¤Ã¤¿¥°¥é¥É¥ë¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡°ì»þ20ÔÁý¤Î·ãÂÀ¤ê¤Ç¡Ö¤ªÁû¤¬¤»¥¿¥ì¥ó¥È¡×¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤¿¾®ºåÍ³²Â»á¤À¡£40ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÈà½÷¤¬ºòÇ¯¡¢¡ØÏ»ËÜÌÚÀöÇ¾¡Ù¤Ê¤ë¼«½öÅÁ¤ò¾å°´¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¤ÎÎ¢Â¦¤ÈÀöÇ¾¤Î¶ìÇº¤À¡£
¡Ö18ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿»ä¤Ë¤ÏÆÃµ»¤â¼«Ëý¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÀè¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¤é¤«¶À¤Ë±Ç¤Ã¤¿¼«Ê¬¤òÇÍÅÝ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤ÉÉÂ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë°ÊÁ°¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤¿Àê¤¤»Õ¤òÍê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°Ê¹ß¡¢»ä¤Ï¤½¤Î¿Í¤ò¡Ø»Ð¤µ¤ó¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç°ÍÂ¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×
ÀöÇ¾¤·¤¿¤Î¤Ïº£¤â³èÌö¤¹¤ëÍÌ¾½÷ÀÀê¤¤»Õ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö½é¤á¤Ï¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë¡Ø¡»¡»¤È¤ÏÉÕ¤¹ç¤¦¤Ê¡Ù¤Ê¤É¤È»ä¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ò¸ÉÎ©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç»Ð¤µ¤ó¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»Ð¤µ¤ó¤Ë»ä¤Ï¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ç07Ç¯¤Ë»ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¤Ç¤¿¤é¤á¤ÊÇ®°¦ÊóÆ»¤¬½Ð¤¿¤Î¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡©¡¡Áê¼ê¤È¤ÏÉáÄÌ¤ÎÍ§¿Í´Ø·¸¤Ç¡¢¿©»ö¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤Ëµ¿¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë²ñ¤¦¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¡© ¤È»Ð¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤é¡¢¡Ø»ä¤È3¿Í¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¼«Âð¤Ç²ñ¤¨¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÅöÆü¡¢»Ð¤µ¤ó¤Ï²¿ÅÙ¤â»ä¤Î²È¤ËÍè¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¡ØÆ»¤ËÌÂ¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÅÅÏÃ¤·¤Æ»ä¤ò¼«ÂðÁ°¤ËÍ¶¤¤½Ð¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤Æ¡¢»ä¤È¤ªÁê¼ê¤ÎÊý¤È¤Î¡ÈÌ©²ñÉ÷¡É¼Ì¿¿¤¬»£¤é¤ì¤¿¡£
¸å¤ËÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¾®ºå¤Ï»ä¤Î¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤âÊ¹¤¯¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¡Ù¤Ê¤É¤È¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ë¡ÈÇä¤ê¹þ¤ß¡É¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡¤Ê¤«¤Ë¤ÏÂÎ¤Î´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤¿½÷À¤â¡Ä
¤Ê¤«¤Ë¤ÏÀê¤¤»Õ¤Ë´«¤á¤é¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¡¢ÂÎ¤Î´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤¿½÷À¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»Ð¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤¢¤Ê¤¿¡¢¡»¡»¤µ¤ó¤ÈÁêÀ¤¤¤¤¤ï¤Í¡Ù¤Ê¤É¸À¤Ã¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ø¤½¤Î¿Í¤È¡È¤¹¤ë¡É¤È±¿µ¤¤¬¾å¤¬¤ë¤ï¤è¡Ù¤È¤½¤½¤Î¤«¤¹¡£¤½¤ì¤ÇÂÎ¤òº¹¤·½Ð¤·¤¿¥³¤¬²¿¿Í¤â¤¤¤ë¡£Èà½÷¤¿¤Á¤â¥×¥ÁÀöÇ¾¾õÂÖ¤Ê¤Î¤ÇÂÎ¤òÇä¤Ã¤¿´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤Ç¤¿¤é¤á¤ÊÇ®°¦µ¿ÏÇ¤ò½µ´©»ï¤ËÇä¤Ã¤¿¤ê¡¢¸ÀÍÕ¹ª¤ß¤Ë½÷À¤ò¤½¤½¤Î¤«¤·¤ÆÇä¤ë¿Í¤¬³Î¤«¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¸½ºß¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¾®ºå»á¤Ï¡¢º£Ç¯¤«¤é¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°»ö¶È¤â»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤ÞÊÝ°é»Î¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤ò¼Â¸½¤·¤è¤¦¤ÈÆ°¤¤¤¿¤é¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¡¢ÀöÇ¾¤¬²ò¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸å°ä¾É¤Ë¤ÏÄ¹¤¤¤³¤ÈÇº¤Þ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»×¤¤Çº¤à¤È·ì¤¬½Ð¤ë¤Û¤ÉÆ¬¤òÁß¤¤à¤·¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÊÊ¤¬È´¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¼«¸ÊÈÝÄê¤Ë繫¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë»×¤¤Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î½õ¤±¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¢¡¡È¥¢¥Æ¥ó¥À¡¼¡É¤¬ÌÀ¤«¤¹ÀÀÜÂÔ¥Ð¥Ö¥ë
ÌôÊª¤¬Íí¤àÀÀÜÂÔ»ö·ï¤Î¼óËÅ¼Ô¤È¤·¤ÆºòÇ¯Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ²ñ¼Ò¥ì¡¼¥µ¥à¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¸µ²ñÄ¹¤ÎÅÄÃæ¹ä»á¤À¤Ã¤¿¡ÊºòÇ¯8·î¤ËÄ¨Ìò2Ç¯¡¦¼¹¹ÔÍ±Í½4Ç¯¤ÎÍºáÈ½·è¡Ë¡£Ìë¤´¤È¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¤ËÊ£¿ô¤Î½÷À¤ò¾·¤¤¤ÆÂçËã¤ä³ÐÀÃºÞ¡¢¥³¥«¥¤¥ó¤ò¥¥á¤Ê¤¬¤éÀÅª¤Ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ë¶½¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î»²²Ã½÷À¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Ñ¥Ñ³è½÷»Ò¤ä¥®¥ã¥é°û¤ß½÷»Ò¤Î¡ÈºÇ¹âÊö¡É¤È¤â¸À¤¨¤ë¥»¥ß¥×¥í¤À¡£²¿¤·¤í¡¢°ìÈÕ¤Ç¼õ¤±¼è¤ëÊó½·¤Ï100Ëü±ß°Ê¾å¡£¿²¿©¤òËº¤ì¤ÆÀ¹Ô°Ù¤ËÃ¿¤ì¤Ð¡¢¿ôÆü¤Ç¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÇ¯¼ý¤Ë¤âÁêÅö¤¹¤ë¤ª¶â¤ò²Ô¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£º£²ó¡¢¤½¤ó¤Ê½÷À¤¿¤Á¤ò°¶Àû¤¹¤ë¥¢¥Æ¥ó¥À¡¼¤ËÎáÏÂ¤ÎÀÀÜÂÔ»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
ÀöÇ¾¤µ¤ì¤¿¸µ¥°¥é¥É¥ë¤Î¹ðÇò¤È¡¢ÀÀÜÂÔ¥Ð¥Ö¥ë¤ÎÆâ¾ð¤òÃÎ¤ë´Ø·¸¼Ô¤Î¾Ú¸À¤«¤é¡¢ÎáÏÂ¤ÎÆüËÜ¤Ë»Ä¤ëÏÄ¤ó¤À¸½¼Â¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£
¥°¥é¥Ó¥¢Á´À¹¤Î¡Ç00Ç¯Âå¡¢170cm¤ÎÄ¹¿È¤ÈÄ¹¤¤µÓ¡¢°¦¤¯¤ë¤·¤¤¾Ð´é¤ÇÄºÅÀ¤Ë¾å¤êµÍ¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¤ï¤º¤«5Ç¯¤Ç·ÝÇ½³¦¤òµî¤Ã¤¿¥°¥é¥É¥ë¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡°ì»þ20ÔÁý¤Î·ãÂÀ¤ê¤Ç¡Ö¤ªÁû¤¬¤»¥¿¥ì¥ó¥È¡×¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤¿¾®ºåÍ³²Â»á¤À¡£40ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÈà½÷¤¬ºòÇ¯¡¢¡ØÏ»ËÜÌÚÀöÇ¾¡Ù¤Ê¤ë¼«½öÅÁ¤ò¾å°´¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¤ÎÎ¢Â¦¤ÈÀöÇ¾¤Î¶ìÇº¤À¡£
¡Ö18ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿»ä¤Ë¤ÏÆÃµ»¤â¼«Ëý¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÀè¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«¤é¤«¶À¤Ë±Ç¤Ã¤¿¼«Ê¬¤òÇÍÅÝ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤ÉÉÂ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë°ÊÁ°¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤¿Àê¤¤»Õ¤òÍê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£°Ê¹ß¡¢»ä¤Ï¤½¤Î¿Í¤ò¡Ø»Ð¤µ¤ó¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç°ÍÂ¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×
ÀöÇ¾¤·¤¿¤Î¤Ïº£¤â³èÌö¤¹¤ëÍÌ¾½÷ÀÀê¤¤»Õ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö½é¤á¤Ï¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë¡Ø¡»¡»¤È¤ÏÉÕ¤¹ç¤¦¤Ê¡Ù¤Ê¤É¤È»ä¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ò¸ÉÎ©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç»Ð¤µ¤ó¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»Ð¤µ¤ó¤Ë»ä¤Ï¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ç07Ç¯¤Ë»ä¤Ë´Ø¤¹¤ë¤Ç¤¿¤é¤á¤ÊÇ®°¦ÊóÆ»¤¬½Ð¤¿¤Î¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡©¡¡Áê¼ê¤È¤ÏÉáÄÌ¤ÎÍ§¿Í´Ø·¸¤Ç¡¢¿©»ö¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¤Ëµ¿¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë²ñ¤¦¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¡© ¤È»Ð¤µ¤ó¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤é¡¢¡Ø»ä¤È3¿Í¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¼«Âð¤Ç²ñ¤¨¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÅöÆü¡¢»Ð¤µ¤ó¤Ï²¿ÅÙ¤â»ä¤Î²È¤ËÍè¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¡ØÆ»¤ËÌÂ¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÅÅÏÃ¤·¤Æ»ä¤ò¼«ÂðÁ°¤ËÍ¶¤¤½Ð¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤Æ¡¢»ä¤È¤ªÁê¼ê¤ÎÊý¤È¤Î¡ÈÌ©²ñÉ÷¡É¼Ì¿¿¤¬»£¤é¤ì¤¿¡£
¸å¤ËÃÎ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¾®ºå¤Ï»ä¤Î¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤âÊ¹¤¯¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¡Ù¤Ê¤É¤È¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ë¡ÈÇä¤ê¹þ¤ß¡É¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡¤Ê¤«¤Ë¤ÏÂÎ¤Î´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤¿½÷À¤â¡Ä
¤Ê¤«¤Ë¤ÏÀê¤¤»Õ¤Ë´«¤á¤é¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¡¢ÂÎ¤Î´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤¿½÷À¤â¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»Ð¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤¢¤Ê¤¿¡¢¡»¡»¤µ¤ó¤ÈÁêÀ¤¤¤¤¤ï¤Í¡Ù¤Ê¤É¸À¤Ã¤ÆÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î·Ð±Ä¼Ô¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ø¤½¤Î¿Í¤È¡È¤¹¤ë¡É¤È±¿µ¤¤¬¾å¤¬¤ë¤ï¤è¡Ù¤È¤½¤½¤Î¤«¤¹¡£¤½¤ì¤ÇÂÎ¤òº¹¤·½Ð¤·¤¿¥³¤¬²¿¿Í¤â¤¤¤ë¡£Èà½÷¤¿¤Á¤â¥×¥ÁÀöÇ¾¾õÂÖ¤Ê¤Î¤ÇÂÎ¤òÇä¤Ã¤¿´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤Ç¤¿¤é¤á¤ÊÇ®°¦µ¿ÏÇ¤ò½µ´©»ï¤ËÇä¤Ã¤¿¤ê¡¢¸ÀÍÕ¹ª¤ß¤Ë½÷À¤ò¤½¤½¤Î¤«¤·¤ÆÇä¤ë¿Í¤¬³Î¤«¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¸½ºß¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¾®ºå»á¤Ï¡¢º£Ç¯¤«¤é¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°»ö¶È¤â»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤ÞÊÝ°é»Î¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤ò¼Â¸½¤·¤è¤¦¤ÈÆ°¤¤¤¿¤é¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¡¢ÀöÇ¾¤¬²ò¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸å°ä¾É¤Ë¤ÏÄ¹¤¤¤³¤ÈÇº¤Þ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»×¤¤Çº¤à¤È·ì¤¬½Ð¤ë¤Û¤ÉÆ¬¤òÁß¤¤à¤·¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÊÊ¤¬È´¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤¬¼«¸ÊÈÝÄê¤Ë繫¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë»×¤¤Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î½õ¤±¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×
¢¡¡È¥¢¥Æ¥ó¥À¡¼¡É¤¬ÌÀ¤«¤¹ÀÀÜÂÔ¥Ð¥Ö¥ë
ÌôÊª¤¬Íí¤àÀÀÜÂÔ»ö·ï¤Î¼óËÅ¼Ô¤È¤·¤ÆºòÇ¯Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÔÆ°»ºÅê»ñ²ñ¼Ò¥ì¡¼¥µ¥à¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¸µ²ñÄ¹¤ÎÅÄÃæ¹ä»á¤À¤Ã¤¿¡ÊºòÇ¯8·î¤ËÄ¨Ìò2Ç¯¡¦¼¹¹ÔÍ±Í½4Ç¯¤ÎÍºáÈ½·è¡Ë¡£Ìë¤´¤È¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¤ËÊ£¿ô¤Î½÷À¤ò¾·¤¤¤ÆÂçËã¤ä³ÐÀÃºÞ¡¢¥³¥«¥¤¥ó¤ò¥¥á¤Ê¤¬¤éÀÅª¤Ê¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ë¶½¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î»²²Ã½÷À¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Ñ¥Ñ³è½÷»Ò¤ä¥®¥ã¥é°û¤ß½÷»Ò¤Î¡ÈºÇ¹âÊö¡É¤È¤â¸À¤¨¤ë¥»¥ß¥×¥í¤À¡£²¿¤·¤í¡¢°ìÈÕ¤Ç¼õ¤±¼è¤ëÊó½·¤Ï100Ëü±ß°Ê¾å¡£¿²¿©¤òËº¤ì¤ÆÀ¹Ô°Ù¤ËÃ¿¤ì¤Ð¡¢¿ôÆü¤Ç¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÇ¯¼ý¤Ë¤âÁêÅö¤¹¤ë¤ª¶â¤ò²Ô¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£º£²ó¡¢¤½¤ó¤Ê½÷À¤¿¤Á¤ò°¶Àû¤¹¤ë¥¢¥Æ¥ó¥À¡¼¤ËÎáÏÂ¤ÎÀÀÜÂÔ»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤¿¡£