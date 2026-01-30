1月26日にビジネス系YouTubeチャンネル「【公式】REAL VALUE/リアルバリュー」で、YouTube番組「起業家1年生渡邊渚とREALな社長」の動画が公開され、同番組でMCを務める元フジテレビアナウンサー・渡邊渚（28）がフジテレビ時代の大変だった仕事について語った。

番組の冒頭で、スタッフから「最近、運動とかしていますか」と聞かれた渡邊は、「一切してないです」と答え、こう続けた。

「そんなに食べることも無くなったし、太ることもなくなったから。じゃあいっか、運動しなくて。てな感じで、何にもしていないです。運動のうの字もしていない。今や、もう腕立て伏せすらキツい」

一方で、フジテレビアナウンサー時代は食べる仕事が多く、瘦せるために運動をしていたようだ。食リポのために「一日にオムライス6杯とか。ラーメン4杯とか、凄い量食べてたんで」と告白。ラーメン特集などの企画のために食べていたと明かし、さらに回想していた。

「一回、私、コンビニのおにぎり30個くらいやったことがあって。死ぬかと思いましたもん。各社の梅を食べ比べるとか。昆布食べ比べてみたいな」

渡邊の食リポにはあるこだわりが。`25年3月に配信された『AERA DIGITAL』のインタビュー記事で、このように語っていた。

《週に3日、食レポのお仕事をしていた時期もあります。1日にラーメン6杯とか食べた日もありました。だから、必然的に太っちゃいますよね（笑）。お店の人の手前、残すわけにもいかないですし。私は食レポでもウソをつきたくなかったので、おいしくないときは『おいしい』とは言わなかったです》

フジテレビを退職して以降、MCや、モデル、エッセイストと活躍の場を広げている渡邊。過酷な食リポより、向いている仕事があったようだーー。