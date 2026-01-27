FANTASTICSが今年の抱負を書き初めで披露！まさかの凡ミスで総ツッコミされるメンバーも

FANTASTICS from EXILE TRIBEの8人が、NGなしで“ファンタスティック＝素晴らしい瞬間”を披露する番組『ファンタスティックPARK』。

このたび、同番組から初のTELASAオリジナルコンテンツが誕生することが決定した。

2016年に結成、2018年にメジャーデビューを果たすやいなやLDHを代表する人気ダンス＆ボーカルグループとなったFANTASTICS（世界、佐藤大樹、澤本夏輝、瀬口黎弥、堀夏喜、木村慧人、八木勇征、中島颯太）。

彼らによるテレビ朝日では初の冠番組『ファンタスティックPARK』は、スタートから3カ月という異例のスピードで初の番組ライブイベント『ファンパ万博2026 〜1夜限り！歌うし 踊るし 体も張るよ！！〜』が、5月4日（月・祝）にTOYOTA ARENA TOKYOで開催されることも決定するなど、ますます盛り上がりを見せている。

そんななか、本日1月27日（火）の「イベントで飾る【ファンタスティックな顔はめパネルを作ろう!!】後編」の地上波放送終了後、初のTELASA撮り下ろしとなるオリジナルコンテンツが独占配信スタート。

ここでしか見られない彼らの“ファンタスティックな瞬間”に期待が高まる。

◆今年の抱負を書き初めで披露！

いざ書き初めがスタートすると、世界と澤本はメンバーが「はやっ！」と驚く爆速仕上げ。堀は驚異の集中力で“四字熟語”を完成させる。

瀬口の書く独特な文字には「味がすごい（笑）！」とメンバーも思わず大爆笑。木村は中島の指令で「はっ！」と気合を入れて書き始めるのだが…。

「習字を習っていた」と自信を見せた中島は、謎の“音届”という抱負を披露。その読み方にメンバーがザワつき始めてしまう。

八木は「これで合ってる？」と確認しながら“大谷”と書き上げる。はたして、八木が“大谷”という2文字に込めた真意とは？

ラストはメンバーが爆笑するほど書き初めらしくない猛スピードで筆を走らせた佐藤。しかし、まさかの凡ミスが発覚し、メンバーから総ツッコミされることに。

彼らは一体どんな抱負を書いたのか？ FANTASTICSの個性が大渋滞する“8人8様”の抱負に注目だ。