ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２４日（日本時間２５日）、全米野球記者協会（ＢＢＷＡＡ）ニューヨーク支部主催の表彰イベントに参加した。昨季、３年連続４度目となるＭＶＰを受賞したことで招待され、壇上では英語でのスピーチを披露した。

サイ・ヤング賞、ＭＶＰ受賞者などが招待される晩さん会の同イベント。大谷は新人王に輝いた翌１９年１月に初めて出席すると、２４年にも出席した（２２年は中止、２４年は欠席）。結婚後初の同イベントだった昨年１月は、ロサンゼルスの大規模山火事などの影響で欠席したが、ビデオメッセージを寄せた。

昨年のビデオメッセージの中では、真美子夫人に「Ｔｏ ｍｙ ｂｅａｕｔｉｆｕｌ ｗｉｆｅ，ｔｈａｎｋ ｙｏｕ ｆｏｒ ａｌｗａｙｓ ｂｅｉｎｇ ｔｈｅｒｅ ｆｏｒ ｍｅ（僕の美しい妻へ、いつもそばにいてくれてありがとう）」と感謝の言葉を伝えた。昨年４月に第１子の長女が誕生したことをインスタグラムで報告した際にも「Ｉ ａｍ ｓｏ ｇｒａｔｅｆｕｌ ｔｏ ｍｙ ｌｏｖｉｎｇ ｗｉｆｅ ｗｈｏ ｇａｖｅ ｂｉｒｔｈ ｔｏ ｏｕｒ ｈｅａｌｔｈｙ ｂｅａｕｔｉｆｕｌ ｄａｕｇｈｔｅｒ（愛する妻が健康で美しい娘を産んでくれたことに、心から感謝しています）」と記して投稿した。いずれも夫人の名前は出していなかった。

これまでは真美子夫人を「ＷＩＦＥ（妻）」としてきたが、この日「Ｍｙ ｌｏｖｉｎｇ ｗｉｆｅ Ｍａｍｉｋｏ， ａｎｄ ｍｙ ｄａｕｇｈｔｅｒ ａｎｄ ｄｅｃｏｙ」と、夫人の名前「ＭＡＭＩＫＯ」の名前を口にして、長女とデコピンの名前も加えていた。