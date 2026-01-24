乃木坂46賀喜遥香、“4期生楽曲”林瑠奈のセンター抜擢に興奮「来た！来たこれ！ですよ」

1月22日放送のTOKYO FM『SCHOOL OF LOCK！』内の『乃木坂LOCKS！』にて、乃木坂46・賀喜遥香が、同期の4期生メンバーで歌う楽曲でセンターを務める林瑠奈の魅力について語った。

1月14日に発売された新アルバム『My respect』に収録される4期生楽曲『Fake Doctor』について、賀喜は、「今まで、乃木坂で4期生の楽曲ってほとんどっていうかほぼ全曲可愛らしい曲か、爽やかでアップテンポで明るいみたいな楽曲しかなくて」と切り出した。

続けて、「よく、4期生で『次もし、4期生で楽曲をいただけるんだとしたら、かっこいい曲やりたいよねいつか』っていう話を結構昔からずっとしていたんですよ」「だから、この楽曲が来た時に、“うわ！嬉しい！”って思って」とコメント。

また、「見たら、林瑠奈センターなんですよ」「もう、来た！来たこれ！ですよ」「林瑠奈ちゃんっていう子は、まあ可愛い曲ももちろん似合うんですけど、こういうかっこいい、ちよっとまあセクシー味も入ってるのかな？っていう曲で見たかった。センターを」と、林がセンターに選ばれたことに喜びを明かした。

さらに、「歌もさ、上手いから。センターってなったら、林瑠奈ソロから始まるわけですよ曲が。声もキレイだし、歌い方も似合うしかっこいいし、いや最高やなって最初思いました」と語っていた。