【Yahoo!フリマ：「メーカー希望小売価格（定価）を超える価格での販売を、一定期間禁止する取り組み」】 2月6日より実施

LINEヤフーは、同社が提供するフリマアプリ・サービス「Yahoo!フリマ」において、2月6日より「一部新作プラモデル」を対象に、メーカー希望小売価格を超える価格での販売を、一定期間禁止する取り組みを開始する。

本施策は、買い占めを伴う転売による売価高騰や店頭在庫の不足といった課題を背景に、LINEヤフーが独自に検討・導入したもので、エンタメ商材の過度な価格高騰の抑制や、必要とするファンに商品が行き渡りやすくなることを通じて、健全な市場形成に貢献することを目的としている。

なお本内容は、2025年11月より「新作ゲームソフト」において実施している施策と同様の取り組みとなる。

これにより、購入希望者は過度な価格高騰の影響を受けにくくなるほか、出品者にとっても適正価格での取引が促進され、「Yahoo!フリマ」における公正な取引環境の実現にもつながるとしている。

なお対象となる「一部新作プラモデル」は、BANDAI SPIRITSのガンプラより「HG（ハイグレード）」「RG（リアルグレード）」「MG（マスターグレード）」「PG（パーフェクトグレード）」が対象となる。