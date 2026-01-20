危機管理能力が高すぎる柴犬の姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で18万回再生を突破し、「危機管理能力すごいww」「ほんまにいい性格してる(笑)」「賢い証拠だね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬に服を着せようとしたら『大嫌いなカッパ』と勘違いしてしまい…まさかの『ブチギレる光景』】

犬に服を着せようとしたら…

YouTubeチャンネル「柴犬ロックちゃんねる。」の投稿主であるママは、柴犬の『ロック』くん、『ボブ』くんの日常をユーモアたっぷりに紹介しています。今回の主役は、長男のロックくん。この日、ロックくんのために新しい服を買ってきたそうです。寒い冬、お散歩用の防寒着だとか。

ロックくんは、服を着るのが好きなのだといいます。しかし、この日は、大嫌いな「カッパ」と勘違いしてしまったようです。テーブルの下に避難して、目をギラギラさせながら威嚇態勢に入ったそう。ママが「カッパじゃないよ」と言っても、「信じない！！」とばかりにソファの裏に頭を突っ込んでしまいました。

危機管理能力が高すぎる！？

警戒心の高いロックくんに服を着せるため、大好物のカワハギを活用することに。ロックくんにカワハギを見せて、少しずつパパの手の届くエリアに移動させ、隙を見て捕獲するという作戦です。

一回目は、ロックくんの逃げ足が速くて失敗。カワハギに警戒するようになったため、捕獲が困難になってしまいました。カワハギを出してみても、「騙すつもりだな！」と言わんばかりに怒りの視線を向けてきたといいます。

長い攻防戦の結末

長い攻防戦の末、パパに牙を向けてしまったロックくん。部屋の中を逃げ回っていたところ、ついにパパによって捕獲されたといいます。いざ捕まると、神妙な顔でじっとしていたとか…。

ちなみに、服を着せてもらったロックくんは、とっても誇らしげな顔をしていたとか。その変わり身の速さに、あれだけ抵抗したのに…！？と突っ込まずにはいられません…！！人間には計り知れない、複雑な心を持っているロックくんなのでした♪

この投稿に思わず笑ってしまった人は多い様子。「服を着るだけの動画やのにこんなに笑えるとはw」「つかまったら妙に素直になるの可愛い」「世の中の難しいこと、どーでもよくなったw」などさまざまなコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「柴犬ロックちゃんねる。」には、ロックくん＆ボブくんの日常の動画がたくさん紹介されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

