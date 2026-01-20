1月27日9時より開催される「Amazon スマイルSALE」告知ページが公開ポイントアップキャンペーンなどの情報が公開
【Amazon スマイルSALE】 開催期間：1月27日9時～2月2日23時59分まで
Amazonは、1月27日9時から開催されるセール「Amazon スマイルSALE」の告知ページを公開した。
「Amazon スマイルSALE」はAmazonの人気商品がお買得価格でお買い求めできるセール。セールの対象商品には生活家電、テレビ、イヤホン、パソコンなどが登場。
告知ページでは一部セール対象商品が公開され、「Apple iPad」、「Xiaomi ゲーミングモニター」などがラインナップする。
また、「ポイントアップキャンペーン」も実施。キャンペーンのエントリーは1月20日12時より受付を開始。セール期間中、所定金額以上の買い物等の条件を満たすとポイントが付与される。
□「Amazon スマイルSALE」ページ
【整備済み品】 Apple iPad (第６世代) Wi-Fi + Cellular 128GB シルバー (整備済み品)
Xiaomi ゲーミングモニター G24i 23.8インチディスプレイ
