Amazonは、1月27日9時から開催されるセール「Amazon スマイルSALE」の告知ページを公開した。

「Amazon スマイルSALE」はAmazonの人気商品がお買得価格でお買い求めできるセール。セールの対象商品には生活家電、テレビ、イヤホン、パソコンなどが登場。

告知ページでは一部セール対象商品が公開され、「Apple iPad」、「Xiaomi ゲーミングモニター」などがラインナップする。

また、「ポイントアップキャンペーン」も実施。キャンペーンのエントリーは1月20日12時より受付を開始。セール期間中、所定金額以上の買い物等の条件を満たすとポイントが付与される。

□「Amazon スマイルSALE」ページ

【整備済み品】 Apple iPad (第６世代) Wi-Fi + Cellular 128GB シルバー (整備済み品)

Xiaomi ゲーミングモニター G24i 23.8インチディスプレイ

