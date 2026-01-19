ÃæÆü¡¢¸ø¼°Àï¡õ¥ª¡¼¥×¥óÀï¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¾ðÊó¤òÈ¯É½
¡¡ÃæÆü¤Ï19Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä³«ºÅ¸ø¼°Àï69»î¹ç¡¦¥ª¡¼¥×¥óÀï9»î¹ç¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡¢È¯ÇäÆü¤ª¤è¤Ó¹ØÆþÊýË¡¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢§ È¯ÇäÆü
3/31¡Ê²Ð¡Ë¡Á4/2¡ÊÌÚ¡Ë¸ø¼°ÀïËÜµòÃÏ³«Ëë¥«¡¼¥É¡Êµð¿ÍÀï¡Ë¤Ï¡¢²¼µ¤ÎÆüÄø¤ÇÈ¯Çä¡£
¡¦2/7¡ÊÅÚ)¡¡12:00¡Á ¥·¡¼¥º¥ó¥·¡¼¥È¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÍÎÁ²ñ°÷Àè¹ÔÃêÁª ¼õÉÕ³«»Ï¡Ê¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¥·¡¼¥È¡¦¥É¥é¥´¥ó¥º³°Ìî±þ±ç¡Ê°ìÉôºÂÀÊ¡Ë¤¬ÂÐ¾Ý¡Ë
¡¦2/16¡Ê·î¡Ë12:00¡Á¡¡¥·¡¼¥º¥ó¥·¡¼¥È¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÍÎÁ²ñ°÷Àè¹ÔÃêÁª ·ë²ÌÈ¯É½
¡¦2/18¡Ê¿å¡Ë11:00¡Á¡¡¥·¡¼¥º¥ó¥·¡¼¥È¥ª¡¼¥Ê¡¼Àè¹ÔÈÎÇä
¡¦2/21¡ÊÅÚ¡Ë10:00¡Á¡¡¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö ¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö²ñ°÷
¡¦2/21¡ÊÅÚ¡Ë11:00¡Á¡¡¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö ¥´¡¼¥ë¥É²ñ°÷
¡¦2/22¡ÊÆü¡Ë10:00¡Á¡¡¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö ¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¦¥«¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢²ñ°÷
¡¦2/25¡Ê¿å¡Ë10:00¡Á¡¡ÃæÆü¿·Ê¹ÈÎÇäÅ¹
¡¦2/25¡Ê¿å¡Ë11:00¡Á¡¡ÃæÆü¿·Ê¹¥×¥é¥¹(²ñ°÷¸ÂÄê)
¡¦2/25¡Ê¿å¡Ë12:00¡Á¡¡¥É¥é¥´¥ó¥º£É£Ä(¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÌµÎÁ²ñ°÷)
¡¦2/28 ¡ÊÅÚ¡Ë10:00¡Á¡¡°ìÈÌÈ¯Çä
¢§ ¥ª¡¼¥×¥óÀïÁ´£¹»î¹ç¤ÎÈ¯ÇäÆü
¡¦2/6¡Ê¶â)¡¡12:00¡Á ¥·¡¼¥º¥ó¥·¡¼¥È¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÍÎÁ²ñ°÷Àè¹ÔÃêÁª ¼õÉÕ³«»Ï¡Ê¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¥·¡¼¥È¡¦¥É¥é¥´¥ó¥º³°Ìî±þ±ç¡Ê°ìÉôºÂÀÊ¡Ë¤¬ÂÐ¾Ý¡Ë
¡¦2/12¡ÊÌÚ¡Ë12:00¡Á¡¡¥·¡¼¥º¥ó¥·¡¼¥È¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÍÎÁ²ñ°÷Àè¹ÔÃêÁª ·ë²ÌÈ¯É½
¡¦2/13¡Ê¶â¡Ë11:00¡Á¡¡¥·¡¼¥º¥ó¥·¡¼¥È¥ª¡¼¥Ê¡¼Àè¹ÔÈÎÇä
¡¦2/14¡ÊÅÚ¡Ë10:00¡Á¡¡¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö ¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö²ñ°÷
¡¦2/14¡ÊÅÚ¡Ë12:00¡Á¡¡¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö ¥´¡¼¥ë¥É²ñ°÷
¡¦2/14¡ÊÅÚ¡Ë14:00¡Á¡¡¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö ¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¦¥«¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢²ñ°÷
¡¦2/14¡ÊÅÚ¡Ë15:00¡Á¡¡ÃæÆü¿·Ê¹ÈÎÇäÅ¹¡¦ÃæÆü¿·Ê¹¥×¥é¥¹(²ñ°÷¸ÂÄê)
¡¦2/14¡ÊÅÚ¡Ë16:00¡Á¡¡¥É¥é¥´¥ó¥º£É£Ä(¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÌµÎÁ²ñ°÷)
¡¦2/15¡ÊÆü¡Ë10:00¡Á¡¡°ìÈÌÈ¯Çä
¢¨¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¤ÎÀÊÌ¾¤Ï¥é¥¤¥ÈÂ¦¡ÖÌ¾Å´¡ßWAO! ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¡×¡¢¥ì¥Õ¥ÈÂ¦¡ÖÅìË®¥¬¥¹ Ì¤Íè¤Î¤Þ¤ó¤Ê¤«¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¡×¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¥·¡¼¥È¤ÎÀÊÌ¾¤Ï1ÎÝÂ¦¡ÖEVERYFOOD¥¢¥ê¡¼¥Ê¥·¡¼¥È¡×¡¢3ÎÝÂ¦¡ÖÇ½ÈþËÉºÒ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥·¡¼¥È¡×
¢§ ÎÁ¶â
¡¦¸ø¼°Àï¤Ï2025Ç¯²Á³Ê¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¡¢¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ï°ìÉôÀÊ¼ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²Á³Ê¤ò²þÄê¡£
¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä³«ºÅ¤Î¸ø¼°Àï69»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢»î¹çÆüÄø¤Ë¤è¤ê¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¤¬°Û¤Ê¤ë¡£
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡§9»î¹ç ¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡§33»î¹ç ¥Ð¥ê¥å¡¼¡§7»î¹ç ¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¡§20»î¹ç
¢§ ²Á³ÊÊÑÆ°À©¡Ö¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¡×¥Ç¡¼³«ºÅ
20»î¹ç¤Ç°ìÉô¤ÎÀÊ¼ï¤ò½ü¤¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¡Ê²Á³ÊÊÑÆ°À©¡Ë¤Ë¤è¤ë¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¡£
¢¨¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¤È¤Ï¡¢»î¹çÆüÄø¡¢¼ûµë¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤Ê¤É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò´ð¤ËAI¤¬¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê¤ò¼«Æ°Ä´À°¤·¤Æ¡¢²Á³Ê¤ò»»½Ð¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¡£
4/11(ÅÚ)ºå¿À¡¢25(ÅÚ)¥ä¥¯¥ë¥È¡¢5/4(·î¡¦½Ë)ºå¿À¡¢5(²Ð¡¦½Ë)ºå¿À¡¢6(¿å¡¦½Ë)ºå¿À¡¢9(ÅÚ)µð¿Í¡¢23(ÅÚ)¹Åç¡¢24(Æü)¹Åç¡¢6/6(ÅÚ)À¾Éð¡¢7/4(ÅÚ)µð¿Í¡¢5(Æü)µð¿Í¡¢11(ÅÚ)¹Åç¡¢25(ÅÚ)DeNA¡¢8/4(²Ð)¥ä¥¯¥ë¥È¡¢5(¿å)¥ä¥¯¥ë¥È¡¢13(ÌÚ)DeNA¡¢14(¶â)µð¿Í¡¢22(ÅÚ)¥ä¥¯¥ë¥È¡¢9/12(ÅÚ)¥ä¥¯¥ë¥È¡¢20(Æü)¹Åç
¢§ ¿·¥·¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥ª¡¼¥×¥óÀï3/1(Æü)¤«¤é¿·¤¿¤Ë7ÀÊ¼ï¤¬ÅÐ¾ì¡£2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Î³°Ìî¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¼êÁ°¤Ë¡ÖÌ¾Å´¡ß£×£Á£Ï! ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¡×¡Ê¥é¥¤¥ÈÂ¦¡Ë¡¢¡ÖÅìË®¥¬¥¹ Ì¤Íè¤Î¤Þ¤ó¤Ê¤«¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¡×¡Ê¥ì¥Õ¥ÈÂ¦¡Ë¤ò¿·Àß¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë6ÀÊ1¥»¥Ã¥È¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÀÊ¤ò¡¢¤µ¤é¤Ë¥é¥¤¥ÈÂ¦¤Ë¤Ï¡ÖÌ¾Å´¡ß£×£Á£Ï! ¼Ö°Ø»Ò¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¦¥¤¥ó¥°ÀÊ¡×¡Ê¼Ö°Ø»ÒÍøÍÑ¼Ô1Ì¾¤ò´Þ¤à3Ì¾1¥»¥Ã¥È¡Ë¤ò¿·Àß¡£¤Þ¤¿¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥·¡¼¥È¤Î³°ÌîÊý¸þ¤Ë¡ÖEVERYFOOD¥¢¥ê¡¼¥Ê¥·¡¼¥È¡×¡Ê1ÎÝÂ¦¡Ë¡¢¡ÖÇ½ÈþËÉºÒ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥·¡¼¥È¡×¡Ê3ÎÝÂ¦¡Ë¤ò¿·Àß¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¥·¡¼¥È¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¥·¡¼¥È¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÍÎÁ²ñ°÷¸þ¤±¤ÎÀè¹ÔÃêÁªÈÎÇä¤Ë¤ÆÈÎÇä¡£
ÃêÁªÈÎÇä¤Ç»ÄÀÊ¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¤ß¥É¥é¥Á¥±Åù¤ÇÀèÃåÈÎÇä¡£
¢¨¡ÖÌ¾Å´¡ß£×£Á£Ï! ¼Ö°Ø»Ò¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¦¥¤¥ó¥°ÀÊ¡×¤ÏÅÅÏÃ¼õÉÕ
¢¨¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¥·¡¼¥È¤È¤â¤ËÂÐÀï¥Á¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬ÎÙ¤Þ¤¿¤Ï¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡£¤Þ¤¿¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Î±þ±ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¢§ ¹ØÆþÊýË¡
ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¸ø¼°¥Á¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¡Ö¥É¥é¥Á¥±¡×¤Î¤Û¤«¡¢³Æ¼ï¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¡Ê¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡¢¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡¢¥¤¡¼¥×¥é¥¹¡¢ÃæÆü¿·Ê¹¥×¥é¥¹
¢¨²ñ°÷¸ÂÄê¡¢¥É¥é¥Á¥±QUICK¡¢Dragons Ticket¢¨±Ñ¸ìÈÇ¡Ë¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¥µ¥¤¥È¡¢¥³¥ó¥Ó¥ËÅ¹Æ¬¡Ú¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡¢¥í¡¼¥½¥ó¡¢¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×¡¢¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ê¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡×¤Î¤ß¡Ë¡Û¡¢ÃæÆü¿·Ê¹ÈÎÇäÅ¹¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÇä¾ì¡ÊDRAGONS BASE¡¢±É¥×¥ì¥Á¥±92¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä¢¨¼çºÅ»î¹ç³«ºÅÆü¤Î¤ß±Ä¶È¡Ë¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤¹ØÆþ¼êÃÊ¤òÍÑ°Õ¡£
¢¨¹ØÆþÁë¸ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼è¤ê°·¤¤ÀÊ¼ï¡¦¶õÀÊ¾õ¶·¡¦¼ê¿ôÎÁ¤Ï°Û¤Ê¤ë
¢¨¼Ö°Ø»ÒÀÊ¡¦²ðÅºÀÊ¡¢¼Ö°Ø»Ò¡¦¥°¥ë¡¼¥×¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¢Ì¾Å´¡ß£×£Á£Ï! ¼Ö°Ø»Ò¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¦¥¤¥ó¥°ÀÊ¡¢¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹ ¥×¥é¥¤¥à¡¦¥Ä¥¤¥ó£Â¼Ö°Ø»ÒÀÊ¤ÏÅÅÏÃÈÎÇä¤Î¤ß
¢¨2026¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥»¥Ö¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ï¤Ê¤·