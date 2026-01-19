自宅で仕事をする「在宅ワーク」が広がりを見せる中、自由度が高い一方で、自宅ならではの悩みも少なくない。株式会社R&Gはこのほど、在宅ワーク経験者498人を対象に「在宅ワークの嫌なところに関する意識調査」を実施、結果を公表した。



【調査結果】便利な半面、「ついダラけてしまう…」在宅ワークの“落とし穴"

在宅ワークをしていて「嫌だな」と感じることを聞いたところ、1位は「集中しにくい(32.1％)」、僅差の2位は「コミュニケーションを取りづらい(30.1％)」だった。3位「オンオフの切り替えが難しい(14.1％)」と答えた人も1割以上を占めた。仕事の効率性を維持するための「環境整備」や「自己管理」に悩む人が多いことが分かる。自宅はオフィスと違い、仕事のために整備された環境ではなく他人の目もないため、「集中しづらい」「オンオフの切り替えが難しい」「ついダラけてしまう」といった状況になりがちだと考えられる。



在宅ワークをしている場所で最も多かったのは「リビング(53.4％)」で、全体の半数以上を占めた。2位は「寝室(19.5％)」、3位「自室(13.7％)」、4位「書斎(12.9％)」、5位「ダイニング(6.4％)」だった。家族との共有スペースで仕事をしている人が多い傾向で、生活音や話し声が気になり、集中しづらいケースもありそうだ。



「在宅ワークをする理由」を聞いたところ、1位は「通勤の負担が減る(32.5％)」だった。2位「ワークライフバランスをとりやすい(24.5％)」、3位「自分のペースで働ける(14.3％)」、4位「人間関係のストレスが少ない(9.6％)」と続いた。「時間面の余裕」と「心身の負担軽減」が多く挙がった。



時間管理に詳しい明治大学客員研究員で税理士・出版コンサル会社社長など9つの仕事を掛け持ちする石川和男氏の話



「今回の調査で、『集中しにくい』『コミュニケーションが取りづらい』が上位に挙がったのは、在宅ワークが『自由』である一方、自由がゆえに仕事のリズムが崩れやすい傾向にあるからです。対策として、



①仕事時間をタイマーで区切って行う(例：25分仕事・5分休憩を繰り返す)



②『今は仕事中』と紙を貼るなど状況を家族に伝える



③リビングでも衝立などで仕事のスペースを区切る



④やることを全て書き出し『見える化』する



⑤最重要な仕事を1つ選んで午前中に行う



⑥休憩中は意識して水分を補給し、1分歩く



⑦どうしても眠くなったら『15分だけ休む』と決める



など、在宅ワークという『自由』と共存するために、仕事をルール化することが欠かせません」



（よろず～ニュース調査班）