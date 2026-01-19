1月18日、高知競馬場で行われた5R・大高坂賞（4歳上・ダ1400m）は、永森大智騎乗の3番人気、オタマジャクシ（牡4・高知・雑賀正光）が快勝した。1馬身差の2着に2番人気のロレンツォ（牡8・高知・田中守）、3着にエクセレントタイム（せん8・高知・川野勇馬）が入った。勝ちタイムは1:29.6（良）。

1番人気で吉原寛人騎乗、ロードエクレール（牡8・高知・打越勇児）は、4着敗退。

レース序盤、人気のロードエクレールが先行、オタマジャクシ、グッドウッドガイと続いてロレンツォは中団で進行。向こう正面で逃げ切りを狙うロードエクレールにじわじわと接近したオタマジャクシがわずかに内から抜け出して最終コーナーを通過。直線でもオタマジャクシの脚色は衰えず、中団から一気に追い上げたロレンツォに1馬身差を残して悠々と1着でゴールした。同競走史上初、4歳馬として優勝に輝いた。

「一戦一戦すごく成長が見える」

1着 オタマジャクシ

永森大智騎手

「いつもスタート良く、行かせれば早いので、理想の位置で競馬ができたと思います。高知にきて一戦一戦すごく成長が見えるので、このメンバーに入ってどれだけやれるかというのは楽しみにしていました。今日はド根性ガエルでした。まだ若いのでもっともっと成長してくれると思います。また強い相手と戦って頑張ってほしいです」

オタマジャクシ 15戦6勝

（牡4・高知・雑賀正光）

父：トランセンド

母：オトリコミチュウ

母父：ブラックタイド

馬主：内田玄祥

生産者：中地広大

【全着順】

1着 オタマジャクシ

2着 ロレンツォ

3着 エクセレントタイム

4着 ロードエクレール

5着 グッドウッドガイ

6着 ヘルシャフト

7着 ビオグラフィア

8着 サンライズグリット

9着 メイショウウズマサ

10着 ニクソンテソーロ

11着 ミシェラドラータ

12着 トゥルーバローズ