[1.17 プレミアリーグ第22節](オールド トラフォード)

※21:30開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・ユナイテッド]

先発

GK 31 センネ・ラメンス

DF 2 ディオゴ・ダロト

DF 5 ハリー・マグワイア

DF 6 リサンドロ・マルティネス

DF 23 ルーク・ショー

MF 8 ブルーノ・フェルナンデス

MF 13 パトリック・ドルグ

MF 16 アマド・ディアロ

MF 18 カゼミーロ

MF 37 コビー・メイヌー

FW 19 ブライアン・ムベウモ

控え

GK 1 アルタイ・バユンドゥル

DF 12 タイレル・マラシア

DF 15 レニー・ヨロ

DF 26 アイデン・ヘブン

MF 7 メイソン・マウント

MF 25 マヌエル・ウガルテ

MF 38 ジャック・フレッチャー

FW 10 マテウス・クーニャ

FW 30 ベンヤミン・シェシュコ

監督

フレッチャーダレン

[マンチェスター・シティ]

先発

GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ

DF 6 ナタン・アケ

DF 45 アブドゥコディル・フサノフ

DF 68 マックス・アレイン

DF 82 リコ・ルイス

MF 11 ジェレミ・ドク

MF 16 ロドリ

MF 20 ベルナルド・シウバ

MF 42 アントワーヌ・セメニョ

MF 47 フィル・フォーデン

FW 9 アーリング・ハーランド

控え

GK 1 ジェームズ・トラッフォード

GK 13 マーカス・ベッティネッリ

DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ

DF 91 ステファン・ムフニ

MF 4 ティジャーニ・ラインデルス

MF 10 ラヤン・シェルキ

MF 33 ニコ・オライリー

MF 63 ディバイン・ムカサ

FW 56 ライアン・マカイドゥー

監督

ジョゼップ・グアルディオラ

