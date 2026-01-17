マンチェスター・Uvsマンチェスター・C スタメン発表
[1.17 プレミアリーグ第22節](オールド トラフォード)
※21:30開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 31 センネ・ラメンス
DF 2 ディオゴ・ダロト
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 23 ルーク・ショー
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 13 パトリック・ドルグ
MF 16 アマド・ディアロ
MF 18 カゼミーロ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 19 ブライアン・ムベウモ
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 12 タイレル・マラシア
DF 15 レニー・ヨロ
DF 26 アイデン・ヘブン
MF 7 メイソン・マウント
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 38 ジャック・フレッチャー
FW 10 マテウス・クーニャ
FW 30 ベンヤミン・シェシュコ
監督
フレッチャーダレン
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 6 ナタン・アケ
DF 45 アブドゥコディル・フサノフ
DF 68 マックス・アレイン
DF 82 リコ・ルイス
MF 11 ジェレミ・ドク
MF 16 ロドリ
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 42 アントワーヌ・セメニョ
MF 47 フィル・フォーデン
FW 9 アーリング・ハーランド
控え
GK 1 ジェームズ・トラッフォード
GK 13 マーカス・ベッティネッリ
DF 21 ラヤン・アイト・ヌーリ
DF 91 ステファン・ムフニ
MF 4 ティジャーニ・ラインデルス
MF 10 ラヤン・シェルキ
MF 33 ニコ・オライリー
MF 63 ディバイン・ムカサ
FW 56 ライアン・マカイドゥー
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります