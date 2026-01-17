大人気マンガ「北斗の拳」の原画などで知られる漫画家の原哲夫氏が16日、自身の公式X（旧ツイッター）アカウントを更新。来日しているイタリアのジョルジャ・メローニ首相と面会したことを報告した。



【写真】デカすぎる原画プレゼントに大喜びのメローニ首相

公式アカウントでは「来日中のイタリアのメローニ首相と原哲夫が本日、東京都内で面会しました」と報告。投稿には原氏がメローニ首相に原画を渡す瞬間の写真が添えられており、「メローニ首相が誕生日だったこともあり、メッセージ付きジークレー版画をプレゼントさせていただき握手を交わしました」と説明した。



また「北斗の拳」などの版権元であるコアミックス社の公式サイトなどでも、2人の面会を報告。この対談のきっかけについて「メローニ氏が原のファンであること。1980年代にイタリアで『北斗の拳』が出版されて以来、原は同国で高い人気を誇ります。それにより、昨秋、イタリア・トスカーナ地方の中世都市ルッカで行われた、世界最大級のポップカルチャーの祭典『Lucca Comics & Games』（ルッカ・コミックス＆ゲームズ）に、原はメインゲストとして招聘されました。また、招聘を機に原は、フィレンツェのウフィツィ美術館から日本人漫画家としてはじめて自画像を依頼され、収蔵される栄誉にも浴しました」と説明した。



メローニ首相からは「先生のアートはすばらしいです」と感激の声があったといい、原氏は「メローニ首相は絵になりますね」と応えたことも報告。手渡した原画については「メローニ氏が誕生日だったこともあり、メッセージ付きジークレー版画をプレゼントし、握手を交わしました」と記した。



（よろず～ニュース編集部）