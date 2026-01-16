ÅÄºê»ËÏº»á¡¡Î©·û¡õ¸øÌÀ¿·ÅÞ¤Ç¼«Ì±¤ËµÕÉ÷¡ÖÆÃ¤Ë´ØÅìÃÏÊý¤Ï¸·¤·¤¤¡×¡¡¸øÌÀÉ¼¸«¹þ¤á¤º¡¢»²À¯ÅÞ¤Ë¿©¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¡ÖÁªµó¤Ë¶¯¤¤¿Í¤Ç¤¹¤é¡×
¡¡À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÄºê»ËÏº»á¤¬£±£¶Æü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ë¤è¤ëÁªµóÀï¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬£²£³Æü¾¤½¸¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ë½°±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬¿·ÅÞ·ëÀ®¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¿·ÅÞ¤ÏÎ¾ÅÞ¤Î½°±¡µÄ°÷¤¬Î¥ÅÞ¤·¤Æ»²²Ã¡£¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤È¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤È¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£Å´É×»á¤¬¶¦Æ±ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ëÊý¸þ¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯Êë¤ì¤ËÀÆÆ£ÂåÉ½¤ÈÄ¾ÀÜÏÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÅÄºê»á¤Ï¡Ö¡ÊÀÆÆ£ÂåÉ½¤Ï¡Ë¡ØÌÂ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤È¡£¼«Ì±ÅÞ´ó¤ê¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¼è¤ë¤Î¤«¡¢Î©·û¤ÎÊý¤ËÍè¤ë¤Î¤«¡£¡ØÎ©·û¤È¤Ï£²£¶Ç¯´ÖÀï¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÌÂ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬µîÇ¯¤ÎÊë¤ì¤ÎÃÊ³¬¡×¤È¸øÌÀÂ¦¤ÏÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¡£¤½¤ì¤¬¡¢Ç¯½é¤Î²ò»¶ÊóÆ»¤«¤é°ìµ¤¤ËÆ°¤½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖµÕ¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÊý¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«Ì±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËÆ¯¤¯¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÅÄºê»á¤ÏÁ°Ìë¡¢´ØÅìÃÏÊý¤Î¤¢¤ëÁªµó¶è¤Î¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¡Ê¤½¤ÎµÄ°÷¤Ï¡ËÁ°²ó¤Î½°±¡Áªµó¤Ç£³ËüÉ¼¤Îº¹¤òÉÕ¤±¤ÆÅöÁª¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤Í¡£¤½¤ÎÊý¤¬¸À¤¦¤Ë¤Ï¡¢¸øÌÀÉ¼¤¬£±Ëü¿ôÀéÉ¼¤¢¤ë¤È¡£°ìÊý¤Ç»²À¯ÅÞ¤¬º£ÅÙ¤Ï¡Ê¸õÊä¼Ô¤ò¡ËÎ©¤Æ¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¡¢£±Ëü¿ôÀéÉ¼¤¢¤ë¤È¡££³ËüÉ¼¤¬È´¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¡£Á°²ó£³ËüÉ¼¤Îº¹¤òÎ©·û¤Î¸õÊä¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÕ¤±¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢º£²ó¤ÏÆ±¤¸¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ø¼«Ê¬¤Ç¤µ¤¨¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡£Áªµó¤Ë¶¯¤¤¿Í¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤½¤ÎÊý¤Ç¤¹¤é¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£¡Ö¸øÌÀÅÞ¤Ç¸º¤ê¡¢»²À¯ÅÞ¤Ç¿©¤ï¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÆÃ¤Ë´ØÅìÃÏÊý¤Ï¸·¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Ç¯Ï¢Î©¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿´Ø·¸¤«¤é¡¢½¾ÍèÄÌ¤ê¸øÌÀÉ¼¤¬¼«Ì±ÅÞ¤ËÎ®¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«Ìä¤ï¤ì¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÎÊý¤âÅØÎÏ¤Ï¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÃÏ°è¤Ç·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¸©²ñµÄ°÷¡¢»Ô²ñµÄ°÷¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖÁÏ²Á³Ø²ñËÜÉô¤Î»ØÎá¤¬Íè¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¸·¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄêÅª¤Ê¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£