¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤çー¡¢1Ç¯Á°¤ËËÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¡È²á¤Á¡É¤ò¹ðÇò¡õ¼Õºá¡Ö´°Á´¤ËÌýÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¤Ï¤á¤é¤ì¤¿¡×
¡¡¿Íµ¤YouTuber¤Î¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤çー¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Ë²Ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö1Ç¯´Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¶Ø»ßÀ¸³è¡×¤¬¡¢³«»Ï¤«¤é1¥«·î¤â·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤2025Ç¯¤ÎÇ¯½é¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Þ¤µ¤«¤Î¼ºÇÔ¤Ç»×¤ï¤º´é¤ò¤æ¤¬¤á¤ë¡Ö¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤çー¡×
¡¡¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤çー¤Ï¡¢2016Ç¯¤«¤éËèÇ¯¡¢Ç¯½é¤Ë¡È1Ç¯´Ö¡¢²¿¤«¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¡É¤³¤È¤òÈ¯É½¤¹¤ë´ë²è¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£2025Ç¯¤Ï1Ç¯´Ö¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¶Ø»ßÀ¸³è¡×¤ò¼«¿È¤Ë²Ý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥ëー¥ë¤È¤·¤Æ①¤½¤â¤½¤â¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ËÆþÅ¹¤·¤Ê¤¤②¡ÊÂ¾¿Í¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤â¡Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¾¦ÉÊ¤ò°û¿©¤·¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦2¤Ä¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡15Æü¤Ë¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¥¹ー¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¶Ø»ßÀ¸³è¤ò¼é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£¤¿¤À¡Öº£²ó¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤Ç¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ò²æËý¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¾Úµò¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÊÛÌÀ¤·Æ°²è¤ò¸ø³«¡£2025Ç¯1·îËö¤ËYouTuber¡¦¥Ò¥«¥ë¤Î²È¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥³¥é¥Ü»£±Æ¤ÎºÝ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿·èÄêÅª¤Ê½Ö´Ö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¾Úµò±ÇÁü¤òÎ®¤·¤¿¸å¡¢¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤çー¤Ï¡Ö¥Ò¥«¥ë¤Ë¤Ï¤á¤é¤ì¤¿¡ª¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Ö´°Á´¤ËÌýÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö´ë²è¤ò»Ï¤á¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Â¾¿Í¤«¤é½Ð¤µ¤ì¤ë¿©¤ÙÊª¤Ë´íµ¡´¶¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡´ë²è¼ºÇÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²¿Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î´ë²è¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é10Ç¯ÌÜ¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥Þ¥Í¥¸¥ãー¤ä´Ø·¸¼Ô¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¡¢Å°ÄìÅª¤Ë¥³¥ó¥Ó¥ËÀä¤Á¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¸À¡£2025Ç¯1·îËö¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤¿¤á¡¢Æ±Ç¯2·î¤«¤é2026Ç¯1·îËö¤Þ¤Ç¥³¥ó¥Ó¥Ë¶Ø»ß¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë