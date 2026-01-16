¹õÎò»Ë¤Ç¤â»×¤¤½Ð¤ÏÊõÊª¡ªÃæÆóÉÂ¤³¤¸¤é¤»À®ÀÓ²¼¹ß¤â¡Ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¤òÂçÎÌÀ¸»º¤·¤¿ÃæÆó¤Î²Æ¡ÚÌ¡²è¡Û
Îã¤¨¤½¤ì¤¬¹õÎò»Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢²áµî¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎÈ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£Ì¡²è²È¡¦¤ä¤Þ¤»¤Á¤«¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¡ÖÃæÆó¤Î²Æ¤ËÃæÆóÉÂ¤ò¤³¤¸¤é¤»¤Æ¤¤¤¿ÏÃ¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤Þ¤»¤µ¤óËÜ¿Í¤ÎÅö»þ¤Î»×¤¤½Ð¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ºî¤ÏX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ìó9,300¤â¤Î¤¤¤¤¤Í¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡ÖÃæÆó¤Î²Æ¤ËÃæÆóÉÂ¤ò¤³¤¸¤é¤»¤Æ¤¤¤¿ÏÃ¡×¤òÆÉ¤à
Ãæ³ØÆóÇ¯À¸¤Î²ÆµÙ¤ß¡¢¡ÖÊÙ¶¯¤»¤º¤È¤âÌ¡²è²È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤éÌäÂê¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºî¼Ô¤Ï¡¢Í§¿Í¤ÈÃæÆóÉÂ¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¤òÂçÎÌÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤ª¸ß¤¤¤ËºÇ¹â¤Î¥¥ã¥é¤¬ÉÁ¤±¤¿¤é¸«¤»¹ç¤¦¡¢¤¿¤À¤·¥Ñ¥¯¥ê¤ÏNG¤È¤¤¤¦À©Ìó¤Î¤â¤È¡Ö¸ÉÆÈ¤Ç¸É¹â¤Ê²»Â®¤ÎÉ¹¤Î·õ»Î¡×¤ä¡Ö¼ö¤ï¤ì¤·°ìÂ²¤ÎËöêã¤ÇÌÜ±£¤·¤òÍÑ¤¤¤ë°Ç¤Î²¦»Ò¡×¤Ê¤É¼¡¡¹¤ÈÎÌ»º¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
ËÄÂç¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÁÏºî¤ò½ª¤¨¤¿¤¢¤È¡¢ºî¼Ô¤¿¤Á¤ÏÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î»Ò¤À¤±¤Ç¹çºîÌ¡²è¤òÀ©ºî¤¹¤ë¡£ÆâÍÆ¤Ï¡Ö¸ß¤¤¤Î³Ê¹¥ÎÉ¤µ¤òË«¤á¹ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦ÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¹â¤Î²ÆµÙ¤ß¤ò½ª¤¨¤¿¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÙ¶¯¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤»¤¤¤ÇÀ®ÀÓ¤¬²¼¤¬¤ê¡¢ºî¼Ô¤ÏÀèÀ¸¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ò¼õ¤±¤ë±©ÌÜ¤Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âºî¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿²ÆµÙ¤ß¡×¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¡£
Æ±ºî¤ËÂÐ¤·SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Î¤³¤í¹¥¤¤ÊÌ¡²è¤ò¤º¤Ã¤È¿¿»÷¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¿¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ä¤ë¤³¤È¤Ï°ì½ï¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¢¡×¤Ê¤ÉÅö»þ¤ò²û¤«¤·¤àÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¡¢ºî¼Ô¤Î¤ä¤Þ¤»¤Á¤«¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
―Í§¿Í¤È¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¤¢¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
Í§¿Í¤È¤Ï¾®»°¤«¤é¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¹¥¤¤ÊÌ¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤ÎÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¼¡Âè¤Ë¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¤¤Æ¸«¤»¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÆó¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀßÄê¤Î¶Å¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥¥ã¥é¤òÉÁ¤³¤¦¤È¸ß¤¤¤ËÀÚâøÂöËá¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
―ºîÉÊ¤ÎÅÓÃæ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¥Îー¥È¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¿¤Á¤Ï¡¢Åö»þ¤ä¤Þ¤»¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«
¤Ï¤¤¡£Á´¤Æ»ä¤¬ÃæÆó¤Î¤È¤¤ËÉÁ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼Â²È¤Ë¤Ï»³¤Û¤ÉÅö»þ¤Î¹õÎò»Ë¤Ê¥Îー¥È¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤Û¤ó¤Î°ìÉô¤òºÜ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
―Æ±ºî¤ä¤½¤ì°Ê³°¤ÇºÇ¶áÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«
¤³¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ï¼«Ê¬¤¬Ì¡²è²È¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¥·¥êー¥º¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
ÃæÆóÉÂ¤ò¹îÉþ¤·¤¿¸å¡¢¸½ºß¤Ï¡ÖÊõÀÐ¾¦¤Î¥á¥¤¥É¡×¤È¤¤¤¦Ì¡²è¤òÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤½¤Á¤é¤â¤ªÆÉ¤ßÄº¤±¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
(¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÆÃÌó¡¦¥«¥MONO.1¡Ë
