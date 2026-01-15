5Ç¯¤Ç¡ÖÊÌ¿Í¤ß¤¿¤¤¡×¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒ¸å¤Î¡ÈÊÑ²½¡É¤ËÊÆ´¶³´¡Ö¤è¤ê¾Ð´é¤Ë¡×
5Ç¯Ï¢Â³¤Î¥¨¥É¥¬¡¼¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¾Þ¤Ï¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥ª¥ë¥Æ¥£¥¹¤ËÊÂ¤Ö
¡¡°ÜÀÒ¸å¤Î¡ÈÊÑ²½¡É¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£ÊÆ¥Ç¡¼¥¿²ñ¼Ò¡Ö¥³¡¼¥Ç¥£¥Õ¥¡¥¤¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¤Ï14Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢¼«¼ÒX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£²áµî5¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥¨¥É¥¬¡¼¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¾Þ¤Î¡È¼õ¾Þ¼Ô¡É¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤È¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒ¸å¤ÎÉ½¾ð¤¬¡ÖÊÌ¿Í¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¥É¥¬¡¼¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¾Þ¤Ï¡¢Ç¯´Ö¤ÇºÇ¤â³èÌö¤·¤¿»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤ò¾Î¤¨¤ëÉ½¾´¥¢¥ï¡¼¥É¤Î°ì¤Ä¡£ÂçÃ«¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Î2021Ç¯¤Ë46ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤Æ½é¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢ÅêÂÇWµ¬Äê¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿2022Ç¯¡¢¥¢¥¸¥¢¿Í½é¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2023Ç¯¤Ë¤âÏ¢Â³¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿2024Ç¯¤Ï¡¢¸Î¾ã¤Î±Æ¶Á¤ÇÂÇ¼Ô¤ËÀìÇ°¡£Á°¿ÍÌ¤Åþ¤Î¡Ö54ËÜÎÝÂÇ¡õ59ÅðÎÝ¡×¤òµÏ¿¤·¤Æ4ÅÙÌÜ¤ÎÂ×´§¤È¤Ê¤ê¡¢ºòµ¨¤â¼«¸ÊºÇÂ¿55È¯¡¢¥ê¡¼¥°1°Ì¤ÎOPS1.014¤Ç5Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥³¡¼¥Ç¥£¥Õ¥¡¥¤¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡×¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡È5¿Í¡É¤ÎÂçÃ«¤Î´é¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£2021¡Á2022Ç¯¤Ï¸ý¤ò¿¿°ìÊ¸»ú¤ËÊÄ¤¸¤ë¼Ì¿¿¤Ç¡¢2023Ç¯¤Ë¾¯¤·¤À¤±Çò¤¤»õ¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒ¸å¤Ï¸ý³Ñ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢ÂçÃ«¤é¤·¤¤¾Ð´é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢ÂçÃ«¤ÎÉ½¾ð¤Î¡È°ã¤¤¡É¤ËÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤âÃíÌÜ¡£¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¤â¤Ã¤È¾Ð¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¡ÖÈà¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÊÌ¿Í¤ß¤¿¤¤¤À¤Í¡×¡Ö¤À¤ó¤À¤óÉ½¾ð¤¬²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤¬¤É¤ó¤É¤ó¹¬¤»¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¡×¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¡¢Èà¤¬¤è¤ê¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡ÖÈà¤Ï¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î¹¹ð¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤É¤ó¤É¤óÈ©¼Á¤¬¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥ª¥ë¥Æ¥£¥¹°ÊÍè¤Î5Ç¯Ï¢Â³¼õ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤¹°Î¶È¤Ë¡Ö¤É¤¦¤ä¤éÆ±¤¸¿Í¤Î¤è¤¦¤À¡×¡Ö¤½¤·¤Æ¼¡¤Î5Ç¯¤â¤Í¡×¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÌîµåÁª¼ê¡×¤Ê¤É¤È¾Î»¿¤âÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ç6Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë