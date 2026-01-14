PS5¤Ë»×¤ï¤ÌÄÉ¤¤É÷¡©¡¡¥²ー¥ß¥ó¥°PC¤Î¹âÆ¤Ç²ÈÄíÍÑ¥²ー¥àµ¡¤Î¡È¥³¥¹¥Ñ¡ÉºÆÉ¾²Á¤ÎÀ¼
¡¡²ÈÄíÍÑ¥²ー¥àµ¡¤Î»þÂå¤Ï½ª¤ï¤ê¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°PC¤Î»þÂå¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¨¡¨¡¡£ºòº£¤Î¥²ー¥à¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢°ìÉô¤Ë¤»¤è¤½¤ó¤ÊÉ÷Ä¬¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·ºòÇ¯Ëö¤«¤éÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ëPC¥Ñー¥Ä¤ÎÃÍ¾å¤²ÁûÆ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢º£¸å¤Î¾õ¶·¤Ï°ìÊÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡ÛPS5¡¢ÆüËÜ¸ìÈÇÈ¯Çä¤ÇÂçÉýÃÍ²¼¤²¡¡¡È¤É¤Ã¤Á¤Ä¤«¤º¡É¤òÃ¦µÑ¤·¡¢¹ñÆâ»Ô¾ì¤ÇNintendo Switch 2¤ËÂÐ¹³¤«¡©¡Ë
¡¡ÁûÆ°¤ÎÇØ·Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢À¸À®AI¤ÎÇúÈ¯Åª¤ÊÉáµÚ¤À¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤AI¥µー¥Ðー¤Ø¤Î¥ê¥½ー¥¹½¸Ãæ¤¬µ¯¤³¤ê¡¢È¾Æ³ÂÎ¥á¥â¥ê¤äSSD¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Üー¥É¤Ê¤É¤Î¿¼¹ï¤Ê¶¡µëÉÔÂ¤È²Á³Ê¹âÆ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤¬PC¥áー¥«ー¤äBTO¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤âÇÈµÚ¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÈÎÇä¤µ¤ì¤ëPCËÜÂÎ¤Î²Á³Ê¤âÂç¤¤¯ÊÑÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿º®Íð¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦¸«ÄÌ¤·¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Í½Â¬¤âÂ¿¤¤¡£ºòÇ¯12·î10Æü¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¦¥¹¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¡Ö¸½ºß¥Ñ¥½¥³¥ó¹ØÆþ¤ò¤´¸¡Æ¤Ãæ¤ÎÊý¤Ø¡¡°¤¤¤³¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤ªÁáÌÜ¤Î¹ØÆþ¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤¹¡ª¡ªËÜÅö¤Ë¡ª¡ªÇã¤¦¤Ê¤éº£¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡ª¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¤È¤¯¤Ë¥²ー¥ß¥ó¥°PC¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¹âÀÇ½¤Ê¥Ñー¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢²Á³Ê¹âÆ¤Î±Æ¶Á¤¬Ä¾·â¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¡£¤½¤³¤ÇSNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥²ー¥ß¥ó¥°PC¤¬¤³¤³¤Þ¤Ç¹âÆ¤·¤¿¤éCSµ¡¤¬¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¡Öºòº£¤Î¥Ñー¥Ä¤Î¹âÆ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥½ー¥ëµ¡¤Î¼ûÍ×¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ê¤½¤¦¡×¤Ê¤É¡¢²ÈÄíÍÑ¥²ー¥àµ¡¤òºÆÉ¾²Á¤¹¤ë°Õ¸«¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤óËÜÍè¥²ー¥ß¥ó¥°PC¤È²ÈÄíÍÑ¥²ー¥àµ¡¤ÏÂÐÎ©¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Nintendo Switch 2¤äPlayStation 5¤Ë¤âÈ¾Æ³ÂÎ¥á¥â¥ê¤Ï»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º£¸åÃÍ¾å¤²¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤¢¤êÆÀ¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡Ö¥²ー¥à¤ò²÷Å¬¤Ë³Ú¤·¤à¡×¤È¤¤¤¦ÍÑÅÓ¤Ç¸«¤ì¤Ð¡¢¤½¤â¤½¤â²ÈÄíÍÑ¥²ー¥àµ¡¤Ï¥²ー¥ß¥ó¥°PC¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥³¥¹¥Ñ¤¬ÎÉ¤¤ºî¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥²ー¥à¥½¥Õ¥È¤ò³«È¯¤¹¤ëºÝ¤Ë¥Ïー¥É¤Ø¤ÎºÇÅ¬²½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥áー¥«ーÂ¦¤¬¥Ïー¥É¤Î²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤Æ¥½¥Õ¥È¤ÇÍø±×¤ò½Ð¤¹¡ÈµÕ¤¶¤ä¡ÉÀïÎ¬¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤È¤¯¤ËºÇ¶á¤ÎÆ°¤¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¸þ¤±¤Ë»ÅÍÍ¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤¿¡ÖPlayStation 5 ¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó ÆüËÜ¸ìÀìÍÑ¡×¤Î¥ê¥êー¥¹¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£¥Ç¥£¥¹¥¯¥É¥é¥¤¥ÖÈóÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Äê²Á¤¬55,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â¼ÁÅª¤ÊÎ÷²ÁÈÇ¤È¸À¤¨¤ë¡£¤â¤·¥²ー¥ß¥ó¥°PC¤ÇºÇ¿·¤Î¥²ー¥à¤òÍ·¤Ù¤ë´Ä¶¤òºî¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤³¤Î²Á³Ê¤ÇÍÞ¤¨¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¾å°Ì¥â¥Ç¥ë¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖPlayStation 5 Pro¡×¤Ï¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯ÀÇ½¤Ê¤É¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯ÌÌ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£AI¤Ë¤è¤ëÄ¶²òÁüµ»½Ñ¡ÖPlayStation ¥¹¥Ú¥¯¥È¥ë¥¹ー¥Ñー¥ì¥¾¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×¤ä¡¢±¢±Æ¤ä¸÷¤ÎÈ¿¼Í¤òåÌÌ©¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¡Ö¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥É¥ì¥¤¥È¥ìー¥·¥ó¥°¡×¤Ê¤É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÐ±þ¤¹¤ë¥²ー¥à¤ò4K¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½ÐÎÏ¤·¤¿¤ê¡¢ºÇÂç120fps¤Î¹â¥Õ¥ìー¥à¥ìー¥È¤Ç½ÐÎÏ¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤ë¡£Äê²Á¤Ï11Ëü9,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÈÄÌ¾ï¤Î¡ÖPlayStation 5¡×¤è¤ê¹â²Á¤À¤¬¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°PC¤ÎÁê¾ì¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð½½Ê¬°Â²Á¤À¡£
¡¡¥²ー¥à¶È³¦¤Ë»×¤ï¤Ì·Á¤Ç¿á¤¹Ó¤ì¤ëÊÑ²½¤ÎÉ÷¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥²ー¥ß¥ó¥°PC¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢º£¸å¤Ï²ÈÄíÍÑ¥²ー¥àµ¡¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤¬Æþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥½¥Ëー¤äÇ¤Å·Æ²¤¬¤É¤ó¤ÊÊý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Æ°¸þ¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡ÊÊ¸¡á¥¥Ã¥È¥¥¥ó´õÈþ¡Ë