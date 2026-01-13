乃木坂46井上和「ポスターを天井に貼っていました」大好きな作品「ハイキュー!!」の思い出を語る
乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜〜木曜 22:15頃〜）。1月6日（火）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、和先生の大好きな作品「ハイキュー!!」について語りました。
＜リスナーからのメッセージ＞
「自分はバレーボール漫画の『ハイキュー!!』が好きです。バレーボール自体はやったことがないのですが、アニメを観てハマり、漫画も全巻揃えました！ ちなみに、自分は明るすぎる性格の木兎（光太郎）選手が好きです！ もし『ハイキュー!!』を読んでいたら、にゃぎ先生が好きなキャラクターはいますか？」（長崎県）
◆「ハイキュー!!」への想いが爆発！
井上：「ハイキュー!!」なんて大好きですよ！ 本当に“青春”と言ってもいい!! 実家を出てからは、なかなか「週刊少年ジャンプ」を買う機会が減っちゃったというか、上京してグループに加入してから忙しくなって、気付いたら追えなくなっちゃったんだけど、それまでは「ハイキュー!!」を読みたくて、ジャンプをずっと買っていました。
ちなみに、私が好きな選手は黒尾鉄朗と岩泉一の2人です！ これを聞いた「ハイキュー!!」を知っている人には伝わるかもしれないですが、とにかく私は幼なじみペアが大好きで！ 青葉城西高校の岩ちゃん（岩泉）と及川（徹）、音駒高校のクロ（黒尾）と（孤爪）研磨……あの幼なじみペアの空気感がとにかくおいしいんです！ しかも、どっちも主将で超かっこよくて、本当に熱いキャラクターなんです！ ガッツも男気もあってすごく好きです。
私の「ハイキュー!!」の思い出エピソードを語らせていただきたくて。高校時代が終わってからの後半ブロックが連載されていたときに、週刊少年ジャンプさんからポスターが出たんですよ。高校時代の日向（翔陽）とか、それこそ木兎とか、宮侑とか、みんなが活躍しているポスターとかインタビュー記事みたいなものが出て、私はそれが好きすぎて!! 穴が開くほど見たし、天井に貼っていました（笑）。
実家がロフトベッドだったから、寝るときに自分の目線の先にポスターがあるように貼って、“あ、かっこいい〜♡”って思って寝るのが日課でしたね……伝わるかな（笑）。とにかく「ハイキュー!!」が好きで、映画（劇場版ハイキュー!! VS 小さな巨人）も決まりましたね！ 2027年公開でしたっけ？ いや〜アツいですよ。「小さな巨人」大好き♡ 本当に楽しみだから、映画も絶対に観に行きますし、きっと、この生徒さんも観に行くことでしょう！ はい……あぁ疲れた（笑）。
