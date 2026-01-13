タレントの稲村亜美が13日、自身のインスタグラムを更新。30歳になったことを報告した。



【写真】まぶしすぎ!ちょっと大胆なキャミ姿 30歳だなんて信じられない

健康的なキャミソール姿でたたずむショットを添えて、「本日30歳になりましたーーーーー 29歳のわたしと関わっていただいた皆さまに感謝でいっぱいです！」とつづった。



「想像してた30歳とは全然違うというよくある感想になってしまいますが、思っていたよりもはるかに楽しくて刺激的で愛溢れる日々を過ごさせていただいています！！！」と記すとともに、周囲への感謝の思いも伝えた。



また、30歳の目標を「今以上に周りの方を大切に 誰かのために生きていけたら嬉しいなと思っています」とし、「そのほうが何事も頑張れるような気がするようになってきてこれも心境の変化なんですかね」と投稿。



フォロワーからは「誕生日おめでとう」「ハッピーバースデー」といった祝福の声はもちろん、「30歳だなんて信じられない」「年々綺麗さを増してますね」「30代もフルスイングで行きましょ！」とのコメントが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）