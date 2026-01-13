山形県天童市できょう未明、住宅敷地内のサウナ小屋１棟が全焼する火災がありました。

【写真を見る】自らつくったサウナ小屋が...住宅敷地内のサウナ小屋1棟全焼 中には薪ストーブ（山形・天童市）

けが人はいないということです。

消防と警察が現在、火災の原因などを調べています。

消防や警察によりますと、きょう午前３時前、「小屋から炎と煙が見える」などと近隣の住民から１１９番通報がありました。

火災が起きたのは、天童市荒谷の男性（６０）の住宅敷地内に設置されているサウナ小屋です。

火はおよそ１時間後に消し止められましたが、小屋１棟が全焼しました。

出火当時、男性は住宅にいて小屋の中に人はいませんでした。けが人はいないということです。

現場は荒谷小学校西側の住宅街で、ほかの建物への延焼は確認されていません。

このサウナ小屋は木造平屋建てで、男性が個人的に使用する目的で自らつくったもので、中には薪ストーブが置かれていました。

消防と警察が実況見分を行うなどして、火災が起きた原因について調べを進めています。