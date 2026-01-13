ミニチュアダックスフンドのかわいすぎる「おねんね」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で9万4000回再生を突破し、「安心して寝てるのたまらない」「心が和みました」「子供みたいでかわいい」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：子犬を迎えて『人間の子どものように育てた』結果→1年8ヶ月後…愛おしすぎる『おねんね』】

子犬を人間の子どものように育てたら

YouTubeチャンネル「ルークチャンネル」の投稿主さんが紹介したのは、ミニチュアダックスフンドの『ルーク』ちゃんについてのエピソードです。ルークちゃんを迎えたのは、2024年4月11日のこと。家族になってからというものの、本当の子どものように育てているといいます。

というのも、なんと毎晩「寝かしつけ」を行っているのだとか！家族になって1年8ヶ月が経った今も、布団を被せ、体をトントンしながらルークちゃんが眠りにつくのを見守っているそうです。人間の赤ちゃんのように甲斐甲斐しくお世話をした結果、「ほぼ人間の子供のよう」なわんこになったのでした。

至れり尽くせりの寝かしつけにほっこり

投稿主さんによると、ルークちゃんは寝るときに触ってほしがるのだそうです。投稿主さんの寝かしつけのおかげで、毎晩リラックスして眠ることができるのでしょう。トントンされているうちに徐々に瞼が落ちていく姿は、本当に赤ちゃんのよう。

寝かしつけのポイントは、「早すぎず、強すぎず」だと語る投稿主さん。絶妙な力加減と一定のリズムが、ルークちゃんに安心と眠気を与えているのかもしれませんね。

幸せそうな姿が愛おしい…

実は、投稿主さんにとってルークちゃんは2代目のわんこなのだそう。1代目のわんこもミニチュアダックスフンドで、『ルーク』ちゃんという名前だったといいます。長いペットロスを乗り越えて迎えたのが、2代目のルークちゃんなのでした。

2代目のルークちゃんは、お家ではとにかく元気で甘えん坊な性格。外が苦手で、お散歩は抱っこで行き、帰りだけ歩くのだそうです。甘やかされて育てられたルークちゃんは、大のママっ子に。世界一幸せなわんこといっても過言ではないかもしれませんね！！

この投稿には「幸せそうな寝顔に癒された」「トントンに慈しみがあふれてる」「徐々に眠りに落ちるのがいい」などの温かなコメントが寄せられています。

ルークちゃんの微笑ましい日常はYouTubeチャンネル「ルークチャンネル」の他の投稿からチェックすることができます！ぜひ遊びに行ってみてください。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ルークチャンネル」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。