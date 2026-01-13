【山と高原地図 ジグソーパズル 富士山】 2月6日 発売予定 価格：3,960円

昭文社ホールディングスとその子会社である昭文社は、「山と高原地図 ジグソーパズル 富士山」を昭文社オンラインストア、全国のモンベル直営店舗（一部取り扱いのない店舗あり）にて2月6日に発売する。価格は3,960円。

本商品は、「槍ヶ岳・穂高岳 上高地」（2025年6月発売）、「八ヶ岳」（2025年12月発売）に続く、「山と高原地図ジグソーパズル」シリーズの第三弾。山と高原地図創刊60周年記念施策の最後を飾る第三弾に「富士山」版が登場する。ピース数は1,000。

パッケージ（上面）

パズルになる地図（富士山付近拡大）

「山と高原地図 ジグソーパズル 富士山」

ピース数：1,000ピース

完成サイズ：50×75cm（縦×横）

パッケージ：22×29cm（縦×横）

希望小売価格：3,960円

予定販路：昭文社オンラインストア、全国のモンベル直営店舗（一部取り扱いのない店舗あり）

発売日：2月6日

【昭文社による「山と高原地図」シリーズ紹介】

「山と高原地図」シリーズは1965年創刊、2025年に60周年を迎えた「山岳地図」を起源とする登山地図のロングセラーです。

63点の各商品について、そのエリアに精通した＜山のプロ＞が現地調査を実施、その成果を元に毎年改訂している日本唯一の全国展開の登山地図シリーズとして安定した人気を獲得してまいりました。

昨年6月に発売した山と高原地図 ジグソーパズル第一弾「山と高原地図 ジグソーパズル 槍ヶ岳・穂高岳 上高地」は、地図の精緻さとパズルの難易度が話題となり、登山愛好家やパズルファンから大きな反響を呼びました。発売直後には昭文社オンラインストアで一時売り切れとなるほどで、その後12月には「八ヶ岳」も発売、そちらも安定した人気を誇っています。

このたび、山と高原地図創刊60周年記念施策の最後を飾る第三弾として「富士山」版を発売します。

今回選んだ「富士山」は、いわずと知れた日本最高峰で、海外・国内問わず一度は登ってみたい山として大人気の山域です。「いつかは行きたいけどなかなかチャンスがなくて」「縁起がいいから飾りたい」といったさまざまなニーズにお応えできたら、という山と高原地図編集部の思いを込めて発売いたします。

