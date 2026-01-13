ほとんどの2気筒が270°位相を採用する理由は？

大型バイクでは、4気筒エンジンより2気筒を搭載したモデルのほうが多い。最高速度など絶対パフォーマンスは4気筒のほうが稼げるが、300km/hオーバーのスリルより街中からワインディングまで、扱いやすく楽しめるほうが選ばれる時代。

その2気筒、実はほとんどが270°位相クランクという、敢えて不等間隔で爆発する仕様となっている。

不等間隔、つまり爆発燃焼が一定の同じ間隔ではなく、間隔が短いサイクルと間隔が長いサイクルとが交互に繰り返されるというもの。

なぜこのややこしそうな仕組みとしているのだろうか？

発端は1990年代にスーパーバイクのレース。ドゥカティに日本製4気筒ワークスマシンが苦戦するようになり、その違いを検証するとコーナー立ち上がりからの加速で、ホイールスピンで真っ黒なタイヤ痕を残す日本勢に対し、同じタイヤ痕をつけながら引き離していくドゥカティのほうが、後輪グリップの効率が上回っているのが明白だった……。

それは90°Vツイン（ドゥカティはVの前バンクが水平に近く、そのカタチからLツインとも呼ばれた）の不等間隔爆発、つまり均等に爆発せず間隔が広いサイクルと間隔が詰まったサイクルを繰り返すことで、このパルシブな脈動がタイヤに伝わり、路面を噛むように後輪が路面を蹴るのだ。

それがコーナリング中となると、ホイールスピンしやすくなるため、効率の違いが大きなギャップを生じていた。

ホンダは早速90°Vツインのスーパーンバイクを開発、スズキも追随したが、シリンダーの配置が前輪荷重の不安定さに陥りやすく思うような結果には結びつかなかった。

ところが1980年代終盤に、砂漠を駆け抜けるパリダカール・ラリーでホンダはこのVツインを採用、Ｖバンクの挟み角はエンジンをコンパクトに収めるため90°ではなく狭角だったが、クランク位相は270°に設定していた。

冒頭の画像にあるように、砂という潜りやすくグリップの強くない表面に、エンジンの爆発の度に砂地を掘る痕跡で、実はホイールスピンしたとしてもバイクを前に押し出す砂地の掴み方で差がつくからだ。

また並列2気筒でもパリダカールへチャレンジしていたヤマハが、クランク位相を270°に設定したところ、やはりグリップ効率が高い結果を得たことから、1995年に市販車のTDM850エンジンを270°位相にしたロードスポーツのTRX850をリリース。

以来並列の2気筒では、パルシブな不等間隔爆発がトルク変動でグイグイと路面を掴み、トラクションの効率をアップするという流れができて、国内外のメーカーが続々と採用するようになった。

それもバランサーが必須という構成に、各メーカーが独自の工夫を凝らすようになり、その対置やカウンター質量（マス）のセッティングでトルキーだったりスムーズだったりと、それぞれが狙うメリットへと特化している。

またスーバーバイクで90°Vツインを経験したスズキは、バランサーと駆動効率の向上を兼ねた配置とするなど、さらに高度な仕様も開発されている。

そうかと思えば、ロイヤルエンフィールドのように空冷でスペック的には控えめな出力でも、走ると270°位相のバランサーを含めトルクを強めるチューンに優れ、刺激が少ないので気づきにくいもののコーナリングのパフォーマンスが醍醐味溢れるなど、さらなる発展に寄与している。

ただこの270°位相クランク、使う回転域でその効果を発揮しやすいか否かの差がでる。

これはツインのみならず、V4や直４でもMotoGPを筆頭にトラクションをいかに引き出すか、エンジニアだけでなく操るライダー側にも、効率を考えた使い方で差となることが知られている。

顕著なのがMotoGPで、速度の低いコーナーでエンジンを回したらグリップできるタイヤなどあるはずもなく、ピーク回転の半分以下どころかもっと低回転で進入し、加速区間で中速域まで回さず矢継ぎ早のシフトアップで立ち上がっていくシーンを見かけることが多くなった。

ましてや一般道路の路面でスポーツバイクのタイヤとなれば、カーブでバンクしてタイヤのグリップが期待しにくい状況では、エンジン回転をグッと控えめを多用する乗り方が、曲がれるトラクションに直結する。

エンジンのトルクは最大トルクの遥か手前から上昇率は抑えられる。この上昇率が旋回時の速度が高まる状況に対し、上昇カーブがなだらかになると曲がり方が弱まる。

小さな排気量のバイクでミニサーキットのようなところを走ると、高回転域で回しっぱなしでは曲がれるポテンシャルが抑えられてしまい、早めのシフトアップだと良く曲がる経験をしたことがあるはず。

これと同じで、トルク発生の上昇カーブが立ち上がっている回転域が、加速しながらトラクションが落ち込まずに曲がり続ける環境として必須なのだ。

バンクせずタイヤを潰してトラクションを稼いだほうが、リスクなく曲がれて醍醐味も大きいのはベテランなら知っているはず。

低い回転域を繋ぐ早めのシフトアップを駆使、曲がれるツインを活かしたライディングへと工夫を重ねていく面白さは格別だ。

RIDE HI（オリジナルサイト）で読む