¡Ö¿¦Îòº¾¾Î¤ÇÁÊ¤¨¤ë¤¾¡ª¡×¹âÎð¼ÒÄ¹¤ÎË½¸À¤Ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ÃËÀ¡ÖÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Î²¼¤ÇÆ¯¤¯¤Î¤ÏÌµÍý¡×¤ÈÂ¨Âà¿¦
ºÆ½¢¿¦¤·¤¿Àè¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¶ì¤¤·Ð¸³¤ò»ý¤Ä»³¸ý¸©¤Î60ÂåÃËÀ¡Êµ¡³£Àß·×¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡Ë¤«¤é¡¢Ê°¤ê¤ÎÅê¹Æ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï¡¢¼Â²È¤ÎÊì¿Æ¤ÎÂÎÄ´¤¬Í¥¤ì¤º¡¢Áá´üÂà¿¦¤ò¤·¤ÆÃÏ¸µ¤Î¾®¤µ¤ÊÀß·×»öÌ³½ê¤ËºÆ½¢¿¦¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ï¹âÎð¤ÇÀÎµ¤¼Á¤Î¼ÒÄ¹¤È¡¢¤½¤ÎºÊ¤Ç¤¢¤ë»öÌ³°÷¡¢¤½¤·¤ÆÇ¯ÇÛ¤ÎÀß·×Ã´Åö¤¬2Ì¾¤È¤¤¤¦¡¢¤´¤¯¾®µ¬ÌÏ¤Ê»öÌ³½ê¤À¤Ã¤¿¡£
¶Ã¤¯¤³¤È¤Ë¡¢»öÌ³½ê¤òÎ¨¤¤¤ë¼ÒÄ¹¤ÏÀß·×¤ËÉ¬¿Ü¤Î¥½¥Õ¥È¡¢CAD¤ò¡Ö¿¨¤Ã¤¿»ö¤¬¤Ê¤¯Áàºî¤Ï°ìÀÚ½ÐÍè¤Ê¤¤¿Í¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÃËÀ¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤ÎºÆ½ÐÈ¯¤Ë¿å¤òº¹¤¹¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡ÊÊ¸¡§Å·²»¶×ÍÕ¡Ë
¡ÖCAD·Ð¸³¼Ô¤Ê¤éÊ¬¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×
»öÌ³½ê¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Àß·×¥½¥Õ¥È¤Ï¡ÖAutoCAD¡×¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢Ä¹Ç¯¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¿ÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¥¢¥×¥ê¤ò°·¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖCAD·Ð¸³¼Ô¤Ê¤éÊ¬¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥×¥ê¤¬°ã¤¦¤È´·¤ì¤ë¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬³Ý¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤ä¤ê¤¿¤¤»ö¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¥³¥Þ¥ó¥É¤¬¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢ÆþÎÏ¤Î½çÈÖ¤¬°ã¤¦¤Ê¤É¡¢ºî¿Þ¸úÎ¨¤¬°¤¯¤È¤Ã¤Æ¤â¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
¿·¤·¤¤¥Ä¡¼¥ë¤Î½¬ÆÀ¤Ë¤Ï¡¢¥×¥í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÁê±þ¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤â¤Î¤À¡£¤½¤ì¤Ç¤âÃËÀ¤Ï1¤«·î¤Û¤É¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«ºî¿Þ¤¬²ÄÇ½¤Ê¾õÂÖ¤Þ¤Ç¤³¤®¤Ä¤±¤¿¡£¤À¤¬¡¢¼ÒÄ¹¤Ï¿´³°¤Ê¸ÀÍÕ¤ÇÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤¿¤Î¤À¡£
¡Öºî¿Þ»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤»ö¤¬¼ÒÄ¹¤Ïµ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡ØÀß·×¶ÈÌ³¤Ê¤ó¤«¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤À¤í¡¢¿¦Îòº¾¾Î¤ÇÁÊ¤¨¤ë¤¾¡Ù¤È¤Þ¤Ç¸À¤¤½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¼«Ê¬¤ÏÁàºî¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ö¿¦Îòº¾¾Î¡×¤È¤Þ¤ÇÃÇ¤¸¤ë¡£ÀìÌçÀ¤òÍý²ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Ê¤¤·Ð±Ä¼Ô¤Î²¼¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ì¤Û¤É¥¹¥¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÊó¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡ÖCAD¤ò¿¨¤Ã¤¿»ö¤âÌµ¤¯¡¢¥¢¥×¥ê¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¿Í¤Î²¼¤ÇÆ¯¤¯¤Î¤ÏÌµÍý¤À¤Ê¡×
¤½¤¦¸ç¤Ã¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢Â¨¹ïÂà¿¦¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£²ð¸î¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¸ÌÀ¤ÊÈ½ÃÇ¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¸½ºß¤Ï¶µ°é¸½¾ì¤ÇIT¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò´ÉÍý¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡ÖICT»Ù±ç°÷¡×¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
