紫 今、アニメ『勇者のクズ』EDテーマ「メンタルレンタル」配信開始＋TOOBOEとのfeatコラボ決定
紫 今の新曲「メンタルレンタル」が1月11日(日)に配信リリースされた。
本楽曲はTVアニメ『勇者のクズ』第1クールエンディングテーマ。10日(土)には第1話の放送がスタートし、アニメエンディングのノンクレジット映像も公開されている。
さらに、2月18日(水)にリリースされる「メンタルレンタル」CDジャケットには、原作漫画を担当するナカシマ723氏の描きおろしイラスト絵柄が決定している。
こちらは1月28日(水)にリリースされる、アニメオープニングテーマTOOBOE「GUN POWDER」の絵柄と対になっており、二枚並べると完成する絵柄となっている。CDにはヤシロと城ケ峰の姿が描かれたポスターも付属し、2025年11月6日(木) に開催されたワンマンライブ”Backrooms Parade”より「ウワサのあの子」「魔性の女A」「凡人様 - Acoustic ver.」のライブ音源が収録される。
また、2月11日(水)にTOOBOEがリリースするメジャー2ndアルバム『EVER GREEN』に収録される新曲「jewel」に紫 今がfeatゲストとして参加することも明らかになった。TOOBOEとは3月に開催される東名阪2マンツアー”MICELLE”でも共演が予定されている。
■「メンタルレンタル」
2026年1月11日(日)配信リリース
https://MulasakiIma.lnk.to/MentalRental
2026年2月18日(水)CDリリース
予約はこちら：https://MulasakiIma.lnk.to/Mental_Rental
・価格/品番：完全生産限定盤 1,900 円(税込) SRCL-13539
・CD 収録楽曲（計4曲）
M1: メンタルレンタル
M2: ウワサのあの子 (2025.11.6 Backrooms Parade)
M3: 魔性の女 A (2025.11.6 Backrooms Parade)
M4: 凡人様 - Acoustic ver. (2025.11.6 Backrooms Parade)
◾️TVアニメ『勇者のクズ』
▼放送情報
日本テレビ系 1月10日(土)より連続 2 クール
毎週土曜 24:55〜 順次全国放送
日本テレビ：2026年1月10日より毎週土曜 24時55分〜25時25分
札幌テレビ：2026年1月14日より毎週水曜 25時59分〜26時29分
青森放送：2026年1月10日より毎週土曜 24時55分〜25時25分
テレビ岩手：2026年1月10日より毎週土曜 24時55分〜25時25分
山形放送：2026年1月10日より毎週土曜 24時55分〜25時25分
ミヤギテレビ：2026年1月13日より毎週火曜 25時29分〜25時59分
秋田放送：2026年1月15日より毎週木曜 25時24分〜25時54分
福島中央テレビ：2026年1月16日より毎週金曜 25時56分〜26時26分
テレビ新潟：2026年1月15日より毎週木曜 25時29分〜25時59分
テレビ信州：2026年1月15日より毎週木曜 25時44分〜26時14分
山梨放送：2026年1月10日より毎週土曜 24時55分〜25時25分
静岡第一テレビ：2026年1月10日より毎週土曜 25時50分〜26時20分
北日本放送：2026年1月14日より毎週水曜 25時59分〜26時29分
テレビ金沢：2026年1月15日より毎週木曜 25時35分〜26時07分
福井放送：2026年1月16日より毎週金曜 24時30分〜25時00分
中京テレビ：2026年1月10日より毎週土曜 25時55分〜26時25分
読売テレビ：2026年1月13日より毎週火曜 25時59分〜26時29分
日本海テレビジョン：2026年1月15日より毎週木曜 26時00分〜26時30分 広島テレビ：2026年1月10日より毎週土曜 25時25分〜25時55分
山口放送：2026年1月15日より毎週木曜 25時54分〜26時24分
四国放送：2026年1月10日より毎週土曜 25時55分〜26時25分
西日本放送：2026年1月11日より毎週日曜 25時25分〜25時55分
南海放送：2026年1月10日より毎週土曜 25時25分〜25時55分（※1/24(＃3)放送から 24時55分 〜に変更）
高知放送：2026年1月14日より毎週水曜 25時24分〜25時54分
福岡放送：2026年1月12日より毎週月曜 25時59分〜26時29分
長崎国際テレビ：2026年1月13日より毎週火曜 25時29分〜25時59分
熊本県民テレビ：2026年1月15日より毎週木曜 25時29分〜25時59分
鹿児島讀賣テレビ：2026年1月14日より毎週水曜 25時34分〜26時04分
テレビ大分：2026年1月15日より毎週木曜 24時59分〜25時29分
テレビ宮崎：2026年1月10日より毎週土曜 25時50分〜26時20分
※放送日時は予告なく変更になる場合があります。
※地域により放送日時が異なります。各局の番組表をお確かめください。
AT-X 1月18日(日)より
毎週日曜 23:00〜 放送
リピート放送
毎週木曜 29:00〜 放送
毎週日曜 8:00〜 放送
※放送日時は都合により変更になる可能性がございます。
▼配信情報
・dアニメストア・Hulu 1月10日（土）より毎週土曜 25:30〜
・その他配信サイト 1月15日(木)より毎週木曜 25:30〜順次配信
※配信日時は都合により変更になる可能性がございます
＜MULASAKI IMA presents. “MICELLE”＞
大阪公演
開催日:3月21日(土)
場所:Yogibo META VALLEY
開場/開演:17:00/18:00
出演:紫 今・Lavt
名古屋公演
開催日:3月22日(日)
場所:ell.FITS ALL
開場/開演:17:30/18:00
出演:紫 今・Dannie May
東京公演
開催日:3月29日(日)
場所:渋谷 CLUB QUATTRO
開場/開演:17:00/18:00
出演:紫 今・TOOBOE
