泣いている赤ちゃんを心配した大型犬の行動が、まるで本当のお姉ちゃんのようだとInstagramで話題を集めています。投稿したのは、バーニーズマウンテンドッグのアンバーちゃんと暮らす「Amber＊アンバー」さん。投稿から10.4万回以上再生され、「ワンコと子どものペアは最強」「やさしいお姉ちゃん」といったコメントが寄せられています。

【動画：『ちょっと！大丈夫？』赤ちゃんが号泣→近くにいた超大型犬が心配して…本当の姉のような行動】

赤ちゃんがいる穏やかな日常

登場するのは、バーニーズマウンテンドッグのアンバーちゃん。この日は、赤ちゃんが家に来てまだ2日目のこと。アンバーちゃんは赤ちゃんの隣に寄り添いながら、ゆったりとした時間を過ごしていたんだそう。

アンバーちゃんにとって、赤ちゃんはまだやってきたばかりの不思議な存在です。大きなあくびをしたり、穏やかな表情で見つめたりと、すでに赤ちゃんの存在を受け入れている様子だったといいます。

突然の泣き声に慌てるアンバーちゃん

のんびりと過ごしていたその時、突然赤ちゃんが泣き始めてしまったのでした。アンバーちゃんは驚きつつも、すぐに「どうにかしてあげなきゃ！」と動き始めたといいます。赤ちゃんがよく見えるように自分の向きを変え、心配そうに赤ちゃんを覗き込んだのだそう。

アンバーちゃんは「大丈夫だよ、怖くないよ～」となだめるように、じっと赤ちゃんを見つめたといいます。大きな体で寄り添いながら心配そうに赤ちゃんを見守り、どうしたらいいのかわからないといった様子だったそう。

頼もしいお姉ちゃん犬の誕生

アンバーちゃんが戸惑っていると、ママが駆けつけて赤ちゃんを抱っこしてくれたのでした。するとアンバーちゃんは、ママの顔をじっと見上げて「赤ちゃん、大丈夫？」と確認するかのような仕草を見せたといいます。

赤ちゃんがママの腕の中で泣き止むと、アンバーちゃんもようやく安心したんだそう。最後には「私もあやしてあげる！」と言わんばかりに再び赤ちゃんへ近づき、やさしく見守り続けたのだとか。アンバーちゃんのお姉ちゃんのような姿は、見ているだけで温かい気持ちにさせてくれるのでした。

この投稿には「成長が楽しみ！」「アンバーちゃんお利口さんですね」「お姉ちゃんは大変だね」「ちゃんと子守してるね」など、アンバーちゃんのお姉ちゃんぶりを絶賛する声が目立っていました。

投稿者である「Amber＊アンバー」さんのInstagramでは、アンバーちゃんと家族の温かな日常が日々公開されています。赤ちゃんが成長してアンバーちゃんと一緒に元気に駆け回る日が、今から待ち遠しいですね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「Amber＊アンバー」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。