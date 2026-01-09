

強気の姿勢で山上りを攻め続けた國學院大のルーキー・郄石樹 photo by Tsutomu Kishimoto





第102回箱根駅伝では、過去最高の総合2位でフィニッシュした國學院大。１区の青木瑠郁、７区の高山豪起とエース格の４年生がいずれも区間賞を獲得するなど、要所で見せ場をつくり、これまで鬼門となってきた５区でも明るい希望が見えた。青山学院大の３連覇に大きく貢献した黒田朝日（４年）の陰に隠れてしまったものの、１年生の郄石樹は区間４位と好走。待ちに待った逸材のクライマーが出現した。

【食い下がる勢いで走っていたので】

冷たい風が吹く小田原中継所で肩をぐるぐる回し、國學院大の襷を待っていた。1年生の郄石樹にとっては、初めての箱根路。任されたのは5区である。難所の山上りはタイム差が開きやすく、総合成績にも大きな影響を及ぼす。重要区間の責任は感じても、脚がすくむようなことはない。肝が据わっている"土佐っ子"の顔には、不安の色など見えなかった。いつものように白いキャップを後ろ向きに被り、表情を引き締める。３位で３年生の辻原輝から思いの乗った襷をもらうと、闘志があふれてきた。

「後ろから青学大の黒田さんが来るのはわかっていましたが、負けたくなくて。もう絶対に追いつかれないように走ってやろうって」

前田康弘監督には５km付近で追い抜かれると思われていたが、いい意味で予想を裏切る。大平台の７km地点での計測では区間４位ペース。序盤から力強い走りでラップを刻み、チーム順位は依然として３位をキープする。背中から足音が迫ってきたのは9.7km過ぎ。横に並ばれると、フレッシュグリーンはすいすいと駆け上がって行く。それでも、簡単に置いていかれるつもりはなかった。ぐっと歯を食いしばり、必死に背中を追う。

「食い下がる勢いで走っていたので」

抜かれたあとも、１kmほどは黒田を視界に捉えていたという。異次元の速さに絶望を感じるよりも楽しさを覚えた。ずっと戦ってみたいと思っていた相手のひとりである。入学時から花の２区に思いを馳せたのも、大学トップレベルのランナーたちが集うから。まさか５区で顔を合わせるとは思っていなかった。

【城西大・斎藤との並走】

テレビカメラに映っていなかった山中でひとりになると、次に後ろから迫ってきたのは城西大の斎藤将也（４年）。前回大会の５区で区間３位と好走している山のスペシャリストだ。テレビでよく知る顔を見ても、臆することはなかった。

「斎藤さんが来てくれたので、一緒に山を上っていこうと」

途中で前へ出られたものの、大きく離されることはなかった。赤い背中を追いながら、抜き去るタイミングを窺っていた。16km手前で同じ高知工業出身の同期から給水ボトルを受けると、元気が出た。少し体を休め、温存していた脚を解放。ぐんぐんとスピードを上げて、斎藤を徐々に突き放していく。

「下り坂でスパートをかけようと思っていたんです。うまくいきましたね」

芦ノ湖のフィニッシュ地点が見えると、両手を力強く突き上げ、往路４位でテープを切った。区間４位のタイムは１時間10分05秒。歴代９位のレコードである。当時、東海大（※創価大に編入）の吉田響が出した１年生記録も大幅に更新。のちに「山の神」と呼ばれた青学大の若林宏樹がルーキーの時にマークしたタイムよりも41秒速かった。１年目でのタイムでは群を抜くもの。さすがに本人も目を丸くした。向かい風が吹いたこともあり、１時間11分10秒から20秒くらいを予想していたという。

「タイムは想定以上でした。いざ上ってみると、あまり苦しくなくて。先輩たちがつないで来てくれた襷をかけていたし、箱根駅伝の雰囲気もそう思わせてくれたのかもしれません。でも、やっぱり黒田さん、斎藤さんと一緒に走れたのが大きかったのかなと思います。すごく楽しかったので。こんな経験、１年目からできないですから」

【前田監督が抱く「いい出会い」からのさらなる期待】

うれしそうな笑みを浮かべたのは、本人だけではない。山上りの適性を見抜き、５区に抜擢した前田監督も顔をほころばせた。ついに待ち人来る――。大会前から山上り候補について聞かれると、「いい出会いがありまして」と秘密兵器の存在を口にした。具体的に郄石の名前は挙げなかったものの、有力な下級生がいることは明かしていた。

「青学大の原（晋）さんと僕の考え方は似ていて、山上りの選手はつくるのではなく、出会い。今回、原さんから『いい出会いがありましたね』と言われまして」

前田監督はその先も見据えて起用しており、２年目にはさらに期待を寄せる。次に郄石に狙わせるのは69分切りだ。

「68分台は相当な領域。チャレンジする権利があるのは、１年目にある程度、上った選手です」

当の本人はクライマーの素質をあまり自覚していない。高校時代から上りを意識したこともなく、得意という認識もなかった。國學院に入り、山の適性を見いだされたが、長い上り坂の練習では苦労を重ねた。

「最初はきつくて、地獄のようでした。うまく上れたというよりも、粘れた感じですかね」

駅伝シーズンは出雲駅伝、全日本大学駅伝は出走することもなく、11月中旬のハーフマラソン、10000ｍのレースなども回避。静かに準備を重ねて、本番の１月２日に秘めていた力を存分に発揮した。猛者が集う箱根の山で得た自信と手応えは十分。２区の希望は持ちつつも、再び山に挑む覚悟はある。

「前田監督から『５区で』と言われれば、もちろん、走ります。『山の神』は５代目？ ６代目になるんですかね？ どちらにしてもなりたい。４年目には黒田さんを超えます、いや、絶対に超えますので」

負けん気の強い19歳の言葉には力がこもっていた。閉会式後、大手町の雑踏を抜けていく159cmの小さな背中がたくましく見えた。