『ポケモンZA』ポケスリで出会ったポケモンと再会するためミアレ観光に出発！ 稲葉百万鉄がポケモン世界を楽しむ実況シリーズが再び登場

まもなく発売30周年を迎える「ポケットモンスター」シリーズ最新作として2025年10月に発売された『Pokémon LEGENDS Z-A』。

「Pokémon LEGENDS」シリーズの第二弾となる本作では、『ポケットモンスター X・Y』に登場したミアレシティを舞台とした、アクション要素とストーリー性の高い本編シリーズとはまた違った味付けのゲーム体験が特徴。

バトル要素が強い本作では X・Y初登場したメガシンカも再登場し、新たなメガシンカポケモンの姿が大きな話題となった。

今回紹介するのは追加ストーリー・コンテンツ「M次元ラッシュ」の発売でさらなる注目を集める『Pokémon LEGENDS Z-A』に関する動画。

稲葉百万鉄さんがニコニコ動画に投稿した『◆ポケモンレジェンズZ-A 実況プレイ◆part1』だ。

この動画は2024年、「ポケモン金・銀」ぶりにポケモンの世界に飛び込んだ稲葉百万鉄さんが、シリーズ最新作となる『Pokémon LEGENDS Z-A』をプレイするというもの。

今回は知らないポケモンと出会うため、再びポケモンの世界に飛び込んだ稲葉百万鉄さんが歩むミアレ観光の様子をご紹介する。

ポケモン知識を深めるために『ポケモンZA』でミアレ観光

ニコニコ動画に多くの実況プレイ動画を投稿する稲葉百万鉄さんが『Pokémon LEGENDS Z-A』をプレイする本シリーズ。

先にも軽く触れたように『Pokémon LEGENDS Z-A』は2025年10月に発売されたばかりの「ポケットモンスター」シリーズ最新作。

2022年の『Pokémon LEGENDS アルセウス』から始まった「Pokémon LEGENDS」シリーズ第2弾で、ターン制バトルとなる本編シリーズとは違ったアクション性の高いリアルタイムバトルが特徴となる。

本作の舞台は『ポケットモンスター X・Y』に登場したカロス地方のミアレシティということで、同作で初登場したメガシンカが再び登場したことも大きな特徴。

作中では200種以上のポケモンと20種以上の新たなメガシンカが収録され、特徴的なメガシンカを持つポケモンは注目を集め、SNSなどでも大きな話題となった。

また、12月10日には追加ストーリー・コンテンツ「M次元ラッシュ」がリリースされており、ミアレシティから広がる新たな冒険とともに、さらなるポケモンとメガシンカも登場し、さらなる注目を集めている。

さて、そんな本作をプレイする稲葉百万鉄さんだが、プレイの動機となるのは昨年の『ポケットモンスター スカーレット』実況に引き続き、自身が日常的にプレイしている『Pokémon Sleep』。

稲葉百万鉄さんは前シリーズでポケモン知識をアップデートしたものの、まだ知識が不足しており同作で行われたサプライズでのポケモン追加の喜びを十分に得られなかったという。

そのサプライズを楽しみ切れなかったことを「ここ10年で1番悔しい思い」と振り返り、「ポケモンを知る努力を怠ってはならぬ」と決意。

幼馴染のポケモン博士ことぞのさんにも相談し、サプライズ実装されたバケッチャが登場し、将来的に『Pokémon Sleep』への実装も期待されるメガシンカを楽しめる本作が選ばれた。

パルデアとは全く違うワイルドな街で大冒険

さらなるポケモン知識を深めるため『Pokémon LEGENDS Z-A』をプレイする本シリーズ。

『ポケットモンスター スカーレット』実況では1年以上、164本もの動画を投稿した稲葉百万鉄さんは本作でどのような冒険を見せてくれるのだろうか？

動画には前シリーズで出会ったポケモンとの再会や、本作で新たに出会うポケモンへの新鮮な反応が収められていた。

例えばPart1序盤ではエリキテルやトリミアンといった『ポケットモンスター スカーレット』に登場しなかったポケモンとの遭遇を無邪気に喜ぶ姿が見られる。

一方で既に知っているポケモンには「お、ヤヤコマ！ヤヤコマことジェイソン」と以前の動画シリーズでつけたニックネームを振り返るなど、出会ったポケモンへの思い入れの強さを感じさせる反応も。

また、いくつかのポケモンに対しては「あ！デデンネがいますよ！そいつは盗みますよ！電力を！」など前シリーズを通してポケモン知識がアップデートされた様子も確認できる。

いわゆる御三家選び後の初戦闘ではバトルを楽しみつつ、パルデア地方とはまるで違うワイルドなミアレシティに驚く姿を見せていた。

稲葉百万鉄さんのポケモン実況と言えばポケモンの名付けも見どころとなるが、ユニークな名付けパートは本シリーズでも健在。

Part1から御三家に独特のセンスでニックネームを付ける様子が確認でき、今後増えていく仲間の名づけパートにも期待が寄せられている。

知らないポケモンに出会うため『Pokémon LEGENDS Z-A』をプレイする本シリーズ。ポケモンとの出会いを無邪気に楽しむ稲葉百万鉄さんのミアレ観光の様子をぜひ動画でチェックしてみて欲しい。

文／富士脇 水面

◆ポケモンレジェンズZ-A 実況プレイ◆part1

https://www.nicovideo.jp/watch/sm45708739