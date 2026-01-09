一番くじ「ペルソナ5 ザ・ロイヤル」の全ラインナップが公開！ 1月31日より発売予定
【一番くじ「ペルソナ5 ザ・ロイヤル」】 1月31日より 発売予定 （オンライン販売：2月2日17時より） 価格：1回850円
BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』」の全ラインナップを公開した。1月31日より発売を予定しており、価格は1回850円。
本製品は、ゲーム「ペルソナ5 ロイヤル」に注目したくじとなっており、A賞には制服姿の主人公、B賞には明智吾郎のフィギュアのほか、ペルソナ全書ボックス、ポスター、バラエティクロスコレクション、アクリルスタンド、ラバーストラップ、クリアファイル＆ステッカーコレクションなどがラインナップしている。
今回「一番くじ」の公式サイト「一番くじ倶楽部」の商品ページが更新され、各賞の画像を確認することができる。
「一番くじ『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』」
【ラインナップ】A賞 主人公 フィギュア B賞 明智吾郎 フィギュア C賞 ペルソナ全書ボックス D賞 ポスター E賞 バラエティクロスコレクション F賞 アクリルスタンド G賞 ラバーストラップ H賞 クリアファイル＆ステッカーコレクション ラストワン賞 ジョーカー フィギュア
A賞 主人公 フィギュア種類：全1種 サイズ：約200mm
B賞 明智吾郎 フィギュア種類：全1種 サイズ：約210mm
C賞 ペルソナ全書ボックス種類：全1種 サイズ：約210mm
D賞 ポスター種類：全4種（選べない） サイズ：B2
E賞 バラエティクロスコレクション種類：全6種（選べる） サイズ
F賞 アクリルスタンド種類：全25種（選べない） サイズ：約70mm ～ 110mm
G賞 ラバーストラップ種類：全11種（選べる） サイズ：約50mm ～ 80mm
H賞 クリアファイル＆ステッカーコレクション種類：全12種（選べる） サイズ
一番くじ『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』- モルガナ_ペルソナ広報 (@p_kouhou) January 8, 2026
全ラインアップ公開！
全国のローソン、書店、ホビーショップ、
一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなどで
1月31日（土）より順次発売開始！https://t.co/vlbBIkr6u7 pic.twitter.com/vsQMgyS1I4
(C)ATLUS. (C)SEGA.