【一番くじ「ペルソナ5 ザ・ロイヤル」】 1月31日より 発売予定 （オンライン販売：2月2日17時より） 価格：1回850円

BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』」の全ラインナップを公開した。1月31日より発売を予定しており、価格は1回850円。

本製品は、ゲーム「ペルソナ5 ロイヤル」に注目したくじとなっており、A賞には制服姿の主人公、B賞には明智吾郎のフィギュアのほか、ペルソナ全書ボックス、ポスター、バラエティクロスコレクション、アクリルスタンド、ラバーストラップ、クリアファイル＆ステッカーコレクションなどがラインナップしている。

今回「一番くじ」の公式サイト「一番くじ倶楽部」の商品ページが更新され、各賞の画像を確認することができる。

「一番くじ『ペルソナ5 ザ・ロイヤル』」

【ラインナップ】

A賞 主人公 フィギュア

B賞 明智吾郎 フィギュア

C賞 ペルソナ全書ボックス

D賞 ポスター

E賞 バラエティクロスコレクション

F賞 アクリルスタンド

G賞 ラバーストラップ

H賞 クリアファイル＆ステッカーコレクション

ラストワン賞 ジョーカー フィギュア

(C)ATLUS. (C)SEGA.