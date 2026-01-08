俳優の町田啓太がInstagramを更新し、約6年ぶりの写真集が5月12日に発売されることをファンに向けて発表した。

1月6日の投稿には韓国の商店の軒先で体育座りをする姿や、ベッドの上でピザを食べる様子、スケートをする様子を捉えた写真が。また、それに続く1月7日の投稿では恐らくそれらの写真のオフショットと思われる写真も連投されている。

キャプションでは「東京・ソウル・台北を中心とした3つの地域、僕の好きな場所にそれぞれ所縁のある3人のカメラマンさんに撮影してもらいました」と綴り、初のエッセイも収録されていることに触れた。3冊セット、240ページというボリューム感に対し「自分で驚いていますし、早く手にとってもらいたいと思える特別な本を素敵なチームでつくれて感激しています」と想いを明かした。

コメント欄には同じLDH JAPANに所属する俳優の塩野瑛久から「めちゃくちゃかっこいいです！」とコメントも。町田と塩野は2025年12月31日に同じタイミングで劇団EXILEを離れ、個人の活動に専念すると発表したばかり。ファンからは写真集発売の発表と同じタイミングで開設が発表された個人ファンクラブに対して、「FC開設おめでとうございます！」という声や、「写真集のお渡し会してほしい！」「手袋咥えているのメロい」などの反響があった。

（文＝リアルサウンド映画部）